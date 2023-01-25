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Золото тримається 9-місячного максимуму на тлі побоювань щодо рецесії

08:15 25.01.2023 |

Фінанси

 

Ціни на золото стабілізувалися близько дев'ятимісячного максимуму в середу, оскільки побоювання з приводу рецесії, що насувається, підтримували підвищений попит на безпечний прихісток, тоді як ціни на мідь зросли на очікуваннях того, що відновлення попиту в Китаї допоможе компенсувати уповільнення споживання в інших країнах.

Ціни на зливки зросли після падіння на фондових ринках, оскільки попит на метал-прихісток перевищив попит на долар на тлі очікувань, що Федеральна резервна система уповільнить темпи підвищення відсоткових ставок у найближчі місяці.

Золото спот залишається на рівні 1937,64 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото зросли на 0,2% до 1938,35 доларів за унцію. Спотова ціна жовтого металу скоротила розрив із ф'ючерсним контрактом до закінчення терміну дії останнього у лютому.

Золото дорожчає з середини грудня на тлі зростаючих очікувань невеликого підвищення відсоткових ставок у США, оскільки економічне зростання та інфляція в країні сповільнюються. Ціни також торгуються приблизно на 140 доларів нижче за рекордно високий рівень 2020 року.

Нещодавні втрати на Волл-стріт, що послідували за низкою слабких корпоративних доходів, також посилили побоювання з приводу уповільнення економічного зростання, що підвищило попит на золото.

Ціни на зливки також значно перевершили ціни на інші дорогоцінні метали цього року. Золото зросло приблизно на 6%, а срібло та платина впали більш ніж на 1% кожне.

Ралі жовтого металу було викликане в основному даними, що свідчать про те, що інфляція в США знизилася більше, ніж очікувалося за останні кілька місяців, що, ймовірно, призведе до невеликого підвищення ставок з боку ФРС. Ринки загалом розраховують на підвищення ставки ФРС на 25 базисних пунктів у лютому та потенційну паузу у циклі підвищення ставок центрального банку в найближчі місяці.

Цього тижня основна увага буде приділена даним щодо ВВП США за четвертий квартал, щоб оцінити наскільки сповільнилося зростання до кінця 2022 року, особливо з урахуванням того, що почали відчуватися наслідки різкого підвищення відсоткових ставок і відносно вищої інфляції.

Серед промислових металів ціни на мідь коливалися на рівні більш ніж семимісячного максимуму на тлі очікувань різкого відновлення попиту в Китаї цього року, оскільки країна знову виходить із трирічного періоду обмежень, запроваджених у зв'язку із COVID-19.

Ф'ючерси на високоякісну мідь зросли на 0,1% до $4,2672 за фунт, торгуючись поблизу найвищого рівня із середини червня.

Тим не менш, ринки, як і раніше, не впевнені в термінах відновлення економіки Китаю, враховуючи, що країна переживає найсерйозніший спалах COVID-19.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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