Євро відновлює позиції у парі з доларом США завдяки покращенню перспектив світової економіки

Курс євро, що опускався нижче паритету в парі з доларом США у вересні 2022 року, відновлює позиції завдяки охолодженню ринку енергоносіїв, зниження побоювань рецесії та «яструбиної» позиції Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Зміцненню євро, що склало майже 13% за останні 3,5 місяці, також сприяло загальне послаблення американської валюти: доларовий індекс ICE, що піднімався до 20-річного максимуму у вересні, втратив приблизно 10%.

За даними на 11:15 EET у понеділок пара євро/долар торгується на рівні $1,0895 порівняно з $1,0857 на закриття попередньої сесії.

Федеральна резервна система (ФРС) минулого року підвищила базову ставку на 425 базисних пунктів - це максимальні темпи її підйому для одного року за останні чотири десятиліття, зазначає газета Financial Times. Збільшення спреду між відсотковими ставками в США та інших країнах спровокувало надходження коштів інвесторів в американські активи, що надало серйозну підтримку долару США. Це чинило додатковий тиск на євро, і так ослабленого підйомом цін на енергоносії через розв'язану РФ повномасштабну війну проти України та побоювання спаду в економіці регіону.

Останнім часом тренди, однак, дещо змінилися.

"Протягом кількох років альтернатив долару практично не було, - каже глава напряму валютних ринків Amundi Андреас Кеніг. - Зараз капітал повертається до економіки за межами США, оскільки з'являються інші привабливі варіанти для інвестицій".

Зокрема, експерт зазначає збільшення припливу іноземного капіталу до Китаю за зняттям владою країни карантинних обмежень. Рішення КНР відмовитись від політики нульової толерантності до COVID-19 спровокувало підвищення прогнозів для світової економіки провідними експертами. Це також чинить тиск на долар, який зазвичай зміцнюється у періоди макроекономічного стресу.

При цьому перспективи Європи останнім часом покращилися, зазначає FT. Ціни на газ знизилися у зв'язку з м'якою зимою в регіоні, що дозволило економіці країни уникнути глибокої рецесії, що очікувалася.

Поява сигналів ослаблення інфляції США означає, що американський ЦБ зможе продовжити уповільнення темпів підвищення ставки. У грудні ФРС збільшила ставку на 50 б. - До 4,25-4,5% річних після її підйому на 75 б.п. за підсумками попередніх чотирьох засідань.

Ринок чекає подальшого скорочення темпів посилення політики ФРС і вважає, що Центробанк може почати зниження ставки у другому півріччі поточного року.

ЄЦБ підняв ключові відсоткові ставки на 250 б.п. в минулому році.

"Нижчі ставки усунуть велику перевагу, яку має долар, - каже валютний аналітик MUFG Лі Хардман, який очікує підйому ставки за депозитами ЄЦБ до середини цього року до 3,25% з 2%. - Торік ФРС була лідером серед інших світових ЦБ у підйомі ставок, проте зараз ЄЦБ став "ястребінішим".

Посилення розбіжності у політиці ФРС та ЄЦБ може призвести до підйому курсу євро до $1,12 до початку 2024 року, зазначає Хардман.

Експерт, однак, застерігає від надмірного оптимізму щодо курсу євро в парі з доларом, враховуючи загрозу зростання цін на енергоносії, що зберігається, здатну позначитися на обсягах європейської торгівлі.