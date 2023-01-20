Долар принишк, оскільки побоювання з приводу подальшого росту зростають, єна відступає

Долар США вагався близько семимісячного мінімуму в п'ятницю, оскільки побоювання з приводу уповільнення економічного зростання підірвали схильність до ризику, в той час як єна ослабла, навіть незважаючи на чутки про те, що Банк Японії (BOJ) зрештою відмовиться від своєї надлегкої політики.

Індекс долара, який вимірює валюту США по відношенню до шести інших валют, зріс на 0,098% до 102,12, неподалік семимісячного мінімуму 101,51, якого він торкнувся в середу.

Цьогорічний індекс знизився на 1,3% після падіння на 7,7% за останні три місяці 2022 року, оскільки інвестори роблять ставку на те, що Федеральна резервна система уповільнить темпи підвищення своєї процентної ставки.

Японська ієна ослабла на 0,64% по відношенню до долара до 129,26, при цьому азіатська валюта тривалий час використовувалася як валюта-прихісток і валюта фінансування, у розпал нестабільності протягом кількох тижнів. Очікування того, що Банк Японії незабаром припинить свою політику контролю прибутковості, призвели до зростання єни на 14% за останні три місяці.

Дані в п'ятницю показали, що основні споживчі ціни в Японії в грудні зросли на 4,0% у порівнянні з минулим роком, що вдвічі перевищує цільовий показник центрального банку в 2%, при цьому останні дані навряд чи послаблять очікування ринку щодо зміни політики BOJ.

"Тепер ми очікуємо, що Банк Японії відмовиться від контролю кривої прибутковості та політики негативних процентних ставок до кінця червня, за умови сталого зростання заробітної плати в Японії", - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

Банк Японії у середу кинув виклик очікуванням ринку та зберіг свою ультрам'яку грошово-кредитну політику.

Оскільки в п'ятницю заплановано невелику кількість економічних даних, Конг сказав, що рухи валютного ринку залежатимуть від загального ставлення до ризику, при цьому основні валюти, ймовірно, торгуватимуться у вузьких діапазонах.

Шквал даних зі США в четвер показав, що найбільша економіка світу уповільнюється після багаторазового значного підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою, і трейдери сподіваються на паузу в цьому році.

Тим не менш, кількість американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю, несподівано скоротилася минулого тижня, що вказує на ще один місяць впевненого зростання робочих місць і напруженість на ринку праці, що зберігається.

Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC у Сінгапурі, сказав, що уповільнення динаміки активності дещо посилило побоювання з приводу зростання, спричинені розвиненими ринками, включаючи США.

«Але зростання може виявитися не таким вже поганим, як побоювалися, особливо з відкриттям Китаю... ви можете отримати цей сценарій «золотаволоски», коли інфляційний тиск падає, підвищення ставок уповільнюється, а зростання не обов'язково уповільнюється».

Тепер увага інвесторів перейде на засідання ФРС на початку наступного місяця. Центральний банк підвищив відсоткові ставки на 50 базисних пунктів у грудні після чотирьох підвищення поспіль на 75 базисних пунктів, і ринок з нетерпінням чекає ще одного кроку вниз.

Економісти ING заявили, що пильна увага до зростання в США означає, що долар залишається вразливим для публікації даних, оскільки ринки продовжують знижувати очікування на ставку ФРС.

«Той факт, що «голубина» переоцінка, що продовжується, є не тільки наслідком уповільнення інфляції, а й погіршення економічних перспектив у Сполучених Штатах, посилює негативні наслідки для долара», - вважають економісти ING.

Тим часом курс євро не змінився, а фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні 1,2372 долара, знизившись за день на 0,14%. Австралійський долар зріс на 0,17% до валюти США до 0,692 долара. Ківі зріс на 0,25% - до 0,641 долара.