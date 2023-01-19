Азіатські фондові ринки в четвер насилу просунулися вперед, спекулянти повертаються до єни

Слабкі дані щодо споживчих товарів у США посилили побоювання з приводу рецесії і підштовхнули інвесторів до безпечних активів, таких як облігації, тоді як японська єна зросла, оскільки ринки засумнівалися в політиці Банку Японії.

Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії впав на 0,2%, а еталонна прибутковість 10-річних казначейських облігацій США, що знижується при зростанні цін, досягла найнижчого рівня з вересня на рівні 3,326%.

Японський Nikkei впав на 1,4%, а ієна зросла приблизно на 0,7% до 127,95 за долар, подолавши різкі рухи, що послідували за рішенням Банку Японії (BOJ), який залишив налаштування грошово-кредитної політики без змін днем раніше.

Банк Японії протягом десятиліть дотримувався надлегких політичних установок, намагаючись спровокувати інфляцію та зростання, але ринки сумніваються, що він зможе продовжувати так само, і трейдери продавали японські державні облігації та купували єну, щоб зробити ставку на зсув.

Падіння Nikkei та відскок єни говорять про те, що принаймні деяких інвесторів це не збентежило.

«На ринку багато спекуляцій про те, що тепер, коли січневе засідання Банку Японії пройшло без будь-яких змін... що ми побачимо щось у березні», - сказав Шафалі Сачдєв, голова відділу валютних операцій, фіксованого доходу та товарів в Азії BNP Paribas Wealth Management у Сінгапурі.

Вона додала, що іншою можливістю може бути квітень, оскільки на той час Банк Японії матиме нового керуючого. «Я припускаю, що більше спекулянтів прагнутимуть побудувати позиції на цих зустрічах».

Проте спекулянти дали Банку Японії деякий перепочинок на ринку облігацій. Після чотирьох днів величезних витрат Банку Японії на повернення прибутковості 10-річних облігацій у цільовий діапазон 0,5% в обидві сторони від нуля, у четвер прибутковість залишилася на рівні 0,41%.

У середу S&P 500 втратив 1,6% після того, як дані показали, що обсяг виробництва в США впав минулого місяця, а роздрібний продаж впав найбільше за рік.

Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,2% в Азії і були близькі до того, щоб пробитися нижче за 50-денну ковзну середню.

«Зниження роздрібних витрат та промислового виробництва доповнює тему уповільнення економіки та її наближення до рецесії у 2023 році і відсуває на другий план розповідь про м'яку посадку, яка домінує на ринках із січня», - сказав голова відділу ринкової економіки Національного банку Австралії Тапас Стрикленд.

Оголошення Microsoft про звільнення 10 000 чоловік і яструбині коментарі президента ФРС Клівленда Лоретти Местер і президента ФРБ Сент-Луїса Джеймса Булларда додали похмурості, оскільки обидва чиновники ФРС очікують, що процентні ставки в США перевищать 5% цього року.

Долар відіграв втрати на торгах у Лондоні на нью-йоркській сесії та виріс на азіатських торгах. Востаннє австралійський долар знизився на 0,6% до 0,6896 долара, втративши позиції після того, як дані показали несподіване падіння зайнятості в Австралії минулого місяця. Євро перебував під невеликим тиском на рівні 1,1078 долара, а новозеландський долар спокійно сприйняв новину про несподівану відставку прем'єр-міністра Джасінди Ардерн, але під тиском ширшої купівлі долара востаннє впав на 0,5%.

Протокол засідання Європейського центрального банку минулого місяця має бути представлений пізніше у четвер, як і виступ президента ЄЦБ Крістін Лагард на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Чиновники ФРС Лаель Брейнард та Джон Вільямс також мають виступити на публіці.