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Японський Nikkei злетів до небес, азіатські акції ростуть на «голубиних» сигналах Банку Японії
08:35 18.01.2023 |
Більшість азіатських акцій обережно зросли в середу, йдучи за «голубиними» сигналами від Банку Японії, тоді як японський індекс Nikkei виріс майже до місячного максимуму на тлі перспективи м'якої грошово-кредитної політики в країні.
Індекс Nikkei 225 продемонстрував найкращу динаміку за день, піднявшись на 2,5% до найвищого рівня з кінця грудня. Індекс був значною мірою підтриманий Банком Японії, який зберіг свій поточний діапазон контролю над кривою прибутковості.
Центральний банк зберіг відсоткові ставки на рекордно низькому рівні і заявив, що зараз зберігатиме адаптивну політику, що вказує на позитивні умови ліквідності для місцевих акцій.
Проте країна також стикається з різким зростанням інфляції, що, у свою чергу, підірвало економічне зростання останніми місяцями.
Замовлення на основне обладнання скоротилися у листопаді більше, ніж очікувалося, що вказує на те, що японські підприємства, як і раніше, обережні щодо довгострокових капіталовкладень.
Азіатські акції загалом трохи зросли в середу, хоча настрої, як і раніше, стримувалися побоюваннями потенційної рецесії цього року.
Декілька опитувань цього тижня показали, що цього року економісти та керівники підприємств дедалі негативніше ставляться до світової економіки на тлі високої інфляції, жорсткої грошово-кредитної політики та збоїв у ланцюжку поставок, що продовжуються.
Очікується, що потенційна рецесія в основних економіках вдарить по азіатських ринках з високим ступенем ризику, враховуючи, що вона обмежить обсяг іноземного капіталу, що інвестується в регіон.
Ринки також чекають на нові сигнали про економіку США від низки доповідачів Федеральної резервної системи та наборів даних, які мають бути опубліковані цього тижня. Хоча очікується, що ФРС уповільнить темпи підвищення ставок, останні економічні дані США вказують на уповільнення зростання країни.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite в середу коливалися у вузькому діапазоні, при цьому основна увага, як і раніше, приділялася відновленню економіки країни та погіршенню ситуації зі спалахом COVID-19. Але гонконгський індекс Hang Seng зріс на 0,3%, переважно завдяки акціям великих технологічних компаній на нових ознаках ослаблення контролю з боку регулюючих органів.
Індійські індекси Nifty 50 і BSE Sensex 30 зросли приблизно на 0,6% кожен на тлі деякого оптимізму з приводу уповільнення інфляції в країні, навіть незважаючи на те, що багато хто очікує, що економічне зростання уповільниться в 2023 році після того, як він перевершив його попереднього року.
Акції Філіппін показали найкращі результати у Південно-Східній Азії, піднявшись на 0,6%, тоді як акції Малайзії впали на 0,4% після того, як дані показали погіршення імпорту та експорту країни у грудні.
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