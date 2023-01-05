Золото наближається до 7-місячного максимуму, оскільки протоколи ФРС вказують на повільніше підвищення ставок

Ціни на золото зросли майже до семимісячного максимуму в четвер після того, як протокол грудневого засідання Федеральної резервної системи показав, що політики одностайно підтримали підвищення відсоткових ставок повільнішими темпами, запропонувавши деяке полегшення ринкам металів, які постраждали від зростання вартості запозичень.

Перспектива невеликого підвищення відсоткової ставки ФРС чинила тиск на долар, підживлюючи більше ставок на те, що долар досяг свого піку після зіркового зростання у 2022 році і, ймовірно, ще більше послабшає протягом найближчих місяців. Прибутковість казначейських облігацій США різко впала після протоколу до тритижневого мінімуму.

Проте протоколи ФРС також показали, що політики були надмірно зосереджені на зниженні інфляції та мають намір утримувати відсоткові ставки в США на більш високому рівні протягом тривалого часу. Такий сценарій, мабуть, обмежить зростання на ринках металів.

Спотове золото трохи виросло до 1855,45 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото стабілізувалися на рівні 1860,80 доларів за унцію до 19:26 за східним часом (00:26 за Грінвічем), досягнувши найвищого рівня із середини червня . Обидва інструменти продемонстрували сильний початок 2023 року та зросли майже на 2% за останні дві сесії.

Ціни на зливки також були підвищені за рахунок збільшення попиту на активи-прихістки, крім долара, особливо після попередження Міжнародного валютного фонду про те, що найбільші економіки світу зіткнуться з потенційною рецесією у 2023 році.

Але ширші ринки металів похитнулися через перспективу глобального економічного спаду. Серед промислових металів ціни на мідь поповзли вниз і вже третій день поспіль демонструють збитки після похмурого початку нового року.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,1% на ранніх азіатських торгах до 3,7412 долара за фунт і торгуються з падінням майже на 2% з моменту останнього закриття 2022 року.

Невизначеність щодо відновлення економіки Китаю сильно вплинула на червоний метал, оскільки найбільший у світі імпортер міді зіштовхнувся із величезним сплеском інфекцій COVID-19.

Хоча очікується, що попит на мідь зрештою відновиться в міру поновлення роботи китайської економіки, ціни налаштовані на більш короткострокову волатильність, оскільки терміни поновлення роботи залишаються неясними.

Ознаки уповільнення ділової активності в інших великих країнах також чинили тиск на промислові метали. Згідно з даними, опублікованими в середу, виробнича активність у США в грудні скоротилася другий місяць поспіль, що посилило побоювання щодо економічного спаду в країні.

Ціни на нікель впали на 6% після даних у США, тоді як ціни на дорогоцінні метали промислового призначення, такі як платина та срібло, також знизилися.