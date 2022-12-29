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Нацкомісія з цінних паперів працює над впровадженням в Україні індивідуальних інвестиційних рахунків

08:55 29.12.2022 |

Фінанси

 

Невдовзі фізичні особи отримають можливість мати особові інвестиційні рахунки. Цей інструмент сприятиме залученню довгострокових вкладень в економіку, особливо актуальних для післявоєнної відбудови, а також нададуть громадянам податкові переваги для інвестування власних заощаджень.

Про це йдеться в повідомленні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

"Практика накопичення громадянами заощаджень на особових рахунках є широко розповсюдженою у західних країнах, зокрема, США, Канаді, Британії ЄС тощо. Запровадити відповідний інструмент в Україні покликаний законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання участі громадян в інвестиційній діяльності" №8111, зареєстрований в Верховній Раді України на початку жовтня", - сказано в повідомленні.

НКЦПФР, як один із зацікавлених державних органів, вже розглянула даний законопроєкт та надала зауваження. Регулятор у цілому підтримує запропонований текст документа за умови доопрацювання його окремих норм.

Новації дозволять стимулювати приток приватних інвестицій в розвиток економіки протягом тривалого періоду.

Так, будь-яка фізична особа матиме можливість відкрити особовий рахунок - середньостроковий (до 3 років) або довгостроковий (до 7 років) для інвестування власних заощаджень. Послугу відкриття рахунку, його обслуговування, виконання ролі податкового агента виконуватиме інвестиційна фірма.

Ключовою відзнакою інвестиційних рахунків є податкові переваги. За умови дотримання всіх вимог по функціонуванню рахунка (строку дії, неперевищенні ліміту суми зберігання, зняття не раніше встановленого строку) власник звільняється від оподаткування прибутку, отриманого від операцій за цими рахунками.

Кошти на індивідуальних рахунках активно "працюватимуть". Інвестиційна фірма в інтересах власника зможе вкладати їх в надійні інструменти ринку капіталу. На першому етапі це можуть бути: муніципальні, корпоративні облігації, акції, які торгуються на біржі, депозитні сертифікати банків, відкриті інвестиційні фонди (спеціалізовані, диверсифіковані).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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