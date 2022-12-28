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«5-7-9%»: борг держави перед банками – 2,6 мільярда, але програма лишається ключовою

17:32 28.12.2022 |

Фінанси, Економіка

 

З лютого значно зросла частка непрацюючих кредитів у програмі "Доступні кредити 5‑7‑9%". Держава заборгувала за програмою 2,6 млрд грн або платежів за 2 місяці.

Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність Нацбанку.

НБУ нагадує, що держпрограма "Доступні кредити 5‑7‑9%" була ініційована у 2020 році для стимулювання інвестиційного кредитування. 

"Але із перших місяців існування її спрямування змістилося на антикризову підтримку бізнесу: спершу під час карантину, згодом - війни. В кризових умовах державна підтримка почала відігравати ключову роль у кредитуванні. У 2023 році вагома роль програми збережеться", - йдеться у звіті.

"Після широкомасштабного вторгнення Росії у березні 2022 року програму було розширено двома новими напрямами: підтримка посівної кампанії та надання кредитів для подолання наслідків агресії.

Початково вартість кредитів для позичальників за цими напрямами становила 0%. Подальші зміни скасували обмеження на розмір підприємств - учасників програми.

У жовтні додався механізм відновлення зруйнованих через війну виробничих потужностей під 9% річних.

Програма поступово стала двигуном кредитування", - додали в Нацбанку.

Зазначається також, що боржники цінують вигідні умови та за можливості справно обслуговують позики, щоб зберегти доступ до програми.

Якість обслуговування позик тривалий час була дуже високою, додають в НБУ.

Так, у 2020-2021 роках частка непрацюючих кредитів у програмі не перевищувала 1%. Проте з лютого вона значно зросла і на початок листопада сягнула 8%.

"Переважання програм із компенсацією ставки до нуля, підвищення ринкових процентних ставок та стрімке зростання портфеля значно підвищили витрати уряду на фінансування програми.

Цьогоріч замість запланованих 3 млрд грн необхідно сплатити понад 9 млрд грн.

Ці витрати передбачено у бюджеті, проте їх здійснюють із затримкою. На початку листопада 2022 року борг становив 2,6 млрд грн - це рівноцінно сумі компенсації процентів за два місяці. Цей борг стримує банки від подальшого використання програми", - наголосили в НБУ.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: кредит
 

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