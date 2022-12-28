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Індекс фінансового стресу впав до мінімуму з початку війни, карта ризиків фінсектору звузилася на 13% - НБУ

10:43 28.12.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Чутливість фінансової системи України до нових атак значно зменшилася з початку листопада, заявив Національний банк у Звіті про фінансову стабільність, що виходить раз на пів року.

"Майже всі субіндекси Індексу фінансового стресу (ІФС) з початку листопада спадали. Це знизило індекс до найменших значень з початку повномасштабної війни", - констатує НБУ.

Згідно з представленим ним графіком, ІФС, значення якого коливається від 0 до 1, де 0 - повна відсутність напруги і 1 - найвищий рівень стресу, під час війни сягав найвищого значення в 0,8 на початку березня, опускався нижче 0,2 на кінець травня, однак потім знову наблизився до 0,5 у серпні. Тоді це було зумовлено високими значеннями субіндексів державних цінних паперів напередодні реструктуризації єврооблігацій та банківського сектору через зростання процентних ставок.

"Останній сплеск значень ІФС відбувся внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру в жовтні. У цей період високими залишалися значення субіндексів державних цінних паперів та банківського сектору, а на атаки додатково зреагував валютний субіндекс, адже посилилися коливання готівкового обмінного курсу і тимчасово зросли валютні інтервенції НБУ", - констатує регулятор.

За його оцінками, тоді ІФС сягнув приблизно 0,48, водночас нині його рівень опустився нижче за 0,18.

Що стосується карти ризиків фінансового сектору, яка вимірюється за сімома параметрами в діапазоні від 1 до 10 кожен, то сумарна оцінка з червня знизилася на 13% - із 46 до 40, зазначає НБУ.

Знизилися кредитний ризик домогосподарств (-1) через низьке боргове навантаження, ризик ліквідності (-1), ризик прибутковості (-2) через збільшення основних доходів та покращення операційної ефективності банків, а також валютний ризик (-2) - насамперед через зниження волатильності готівкового валютного курсу та відновлення обсягу міжнародних резервів.

Як і раніше, найвищим із оцінкою 8 є макроекономічний ризик та кредитний ризик корпорацій (8), оскільки ситуація в реальному секторі складна, очікування підприємств песимістичні, частка дефолтів зростає.

Ризик капіталу Нацбанк оцінює на рівні 6: більшість банків зберегли суттєвий запас міцності та поповнили капітал цьогорічними прибутками, тоді як ризики подальших кредитних втрат зберігаються.

Валютний ризик, кредитний ризик домогосподарств і ризик прибутковості мають середню оцінку 5, тоді як ризик ліквідності - найменшу оцінку 3, оскільки фондування банків стабільне: запас високоліквідних активів збільшився, але деякі банки мають проблеми з ліквідністю.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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