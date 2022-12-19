НБУ в січні обговорить можливі зміни в операційному дизайні монетарної політики та доповнення обов'язкових резервів - підсумки дискусії КМП

Національний банк України (НБУ) у січні обговорить можливі зміни в операційному дизайні монетарної політики та додаткове підвищення обов'язкових резервів, повідомила пресслужба регулятора за підсумками дискусії КМП у понеділок.

"Усі учасники дискусії погодилися, що з урахуванням домовленостей, досягнутих під час переговорів з МВФ, у грудні доцільно обмежитися кроком підвищення ОР на 5 п.п."- йдеться у повідомленні.

При цьому кілька членів КМП наголосили на доцільності підвищення нормативу обов'язкових резервів за поточними рахунками одразу на 10 п.п. у грудні.

Як зазначив один із них, НБУ має враховувати у своїх рішеннях не лише поточну, а й майбутню ситуацію з ліквідністю банківської системи.

Враховуючи структуру джерел фінансування дефіциту бюджету, збереження стимулювальної фіскальної політики, значні обсяги витрат на грошове забезпечення військовим та соціальну сферу профіцит ліквідності у банківській системі й надалі розширюватиметься.

Крім того, члени КМП підтримали і напрацювання інших заходів щодо посилення монетарної трансмісії.

Вони зазначили, що завдяки суттєвому підвищенню облікової ставки НБУ створив ринкові стимули банкам для підвищення ставок за терміновими гривневими депозитами населення та бізнесу, проте через вплив низки факторів, серед яких інерційна відсоткова політика найбільших банків-маркетмейкерів, такі ринкові стимули не забезпечили достатньої пропозиції депозитних продуктів із привабливою прибутковістю.

Через це НБУ необхідно напрацювати додаткові дієві заходи із посилення конкуренції за вкладників, які спонукатимуть банки активніше підвищувати ставки за депозитами, що необхідно для збереження макрофінансової стабільності в умовах війни.

Під час дискусії члени КМП домовилися обговорити у січні можливі зміни в операційному дизайні монетарної політики після оновлення макроекономічного прогнозу, а також з урахуванням динаміки цінових процесів та інфляційних очікувань, оцінки результатів запроваджених заходів та їхнього впливу на валютний та внутрішній борговий ринок.

Усі учасники дискусії погодилися, що НБУ ще довго має проводити жорстку монетарну політику для збереження макрофінансової стабільності.