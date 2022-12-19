Ціни на золото приглушені, мідь росте на тлі відродження надій Китаю

Ціни на золото в понеділок мало змінилися, оскільки ринки переварили шквал яструбиних сигналів центрального банку і ризики рецесії, що зростають, тоді як надії на відновлення економіки Китаю допомогли цінам на мідь частково відновитися після нещодавніх втрат.

Найближчі перспективи для ринків металів залишалися похмурими, особливо після того, як великі центральні банки, включаючи Федеральну резервну систему та Європейський центральний банк, дали зрозуміти, що процентні ставки зростатимуть ще більше.

Цього року ринки металів постраждали через зростання відсоткових ставок, що призвело до збільшення альтернативних витрат за володіння нерентабельними активами, особливо золотом та іншими дорогоцінними металами.

Хоча перспектива невеликого підвищення ставок ФРС в останні тижні справді пішла на користь цінам на золото, воно, як і раніше, торгується зі зниженням на 1% за рік. Золото також значно нижче від пікових значень, досягнутих під час початку російського вторгнення в Україну, оскільки воно значно поступилося долару своїм статусом прихістку.

Це також призвело до того, що жовтий метал трохи виріс перед потенційною рецесією в США. Інвестори все більше побоюються високої інфляції та зростання відсоткових ставок, які спровокують рецесію у 2023 році.

Спотове золото не змінилося на рівні близько 1793,55 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото зросли на 0,2% до 1802,90 долара за унцію до 20:00 за східним часом (1:00 за Грінвічем).

Очікується, що ціни на зливки мало торгуватимуться до кінця року, оскільки ринкові свята та відсутність сигналів зумовлюють низькі обсяги найближчими тижнями.

Інші дорогоцінні метали зросли у понеділок на тлі падіння долара: ф'ючерси на платину зросли на 0,7%, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,6%. Два метали також торгувалися трохи вище протягом року.

Серед промислових металів ціни на мідь зросли у понеділок, відновившись після різких втрат минулого тижня, оскільки ринки зробили ставку на скорочення постачання та покращення попиту в Китаї у 2023 році.

Ф'ючерси на мідь підскочили майже на 1% до $3,8063 за унцію.

Зростанню цін на червоний метал сприяли нові надії на те, що великий імпортер Китай побачить відновлення економіки у 2023 році, оскільки він згортає свою сувору політику нульового рівня COVID.

Але у найближчій перспективі очікується, що на ринках спостерігатиметься підвищена волатильність, оскільки послаблення обмежень COVID також призведе до збільшення кількості випадків зараження у країні.

Проте, останні дані про торгівлю показали, що імпорт міді до Китаю неухильно зростав цього року, оскільки місцеві виробники використали недавнє зниження цін як можливість для покупки.