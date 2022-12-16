Фондові біржі АТР переважно знижуються

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у п'ятницю переважно знижуються після підвищення ключових ставок світових центробанків, свідчать дані торгів.

Станом на 7.43 ЕЕТ до індексу Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижується на 0,25% - до 3160,67 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,82%, до 2037,99 пункту, гонконгський Hang Seng 1% - до 19388 пунктів. Південнокорейський KOSPI зменшується на 0,28% - до 2354,29 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,48%, до 7169,7 пунктів, японський Nikkei 225 - на 1,85%, до 27533,5 пунктів.

У середу ФРС США оголосила про підвищення базової процентної ставки на 50 базисних пунктів до 4,25-4,5% річних. А у четвер ставки підвищили Європейський центральний банк та Банк Англії - також на 50 базисних пунктів, до 2,5% та 3,5% відповідно.

Підвищення ставок світових центробанків на тлі високої інфляції посилює побоювання рецесії у глобальній економіці.

"Оскільки центральні банки на різних берегах говорять про те, що вони ще мають багато роботи з приборкання інфляції, підвищення ставок в умовах погіршення макроекономічної ситуації, безсумнівно, викличе рецесію", - наводить агентство Франс Прес коментар аналітика SPI Asset Management Стівена Іннеса.