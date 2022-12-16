Золото не може зафіксувати ціну вище за 1800 доларів через зростання побоювань рецесії

Ціни на золото в п'ятницю були пригнічені після різких втрат на попередніх сесіях, оскільки побоювання з приводу рецесії збільшувалися сигналами кількох великих центральних банків про те, що відсоткові ставки далекі від піку.

У той час як на початку цього тижня жовтий метал залучив деякі ставки на ознаки послаблення інфляційного тиску в США, він швидко змінив цю тенденцію після того, як ФРС попередила, що відсоткові ставки в США, ймовірно, досягнуть піку на вищому, ніж очікувалося, рівні. Слідом пішов Європейський центральний банк, який також сигналізував про те, що він продовжить підвищувати ставки, при цьому загальна інфляція, як і раніше, вища за цільовий діапазон банку.

Серія слабких економічних даних США та єврозони також показала, що обидві економіки борються із ярмом високої інфляції та підвищення процентних ставок.

Спотове золото не змінилося на рівні $1776,15 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото стабілізувалися на рівні $1787,05 за унцію на 19:07 за східним часом (00:07 за Грінвічем). Обидва інструменти впали майже на 2% у четвер.

Жовтий метал також мав втратити близько 1,1% цього тижня через відновлення долара, оскільки інвестори шукали безпечного прихістку у доларах США.

Цього року золото значною мірою втратило свій статус притулку, оскільки зростання відсоткових ставок США призвело до збільшення альтернативних витрат володіння нерентабельними активами. Це призвело до того, що долар значною мірою обігнав золото як улюблена гавань ринку, незважаючи на побоювання, що зростають, з приводу рецесії в США.

Інші дорогоцінні метали також зазнали різкого продажу цього тижня, враховуючи, що коментарі ФРС приголомшили інвесторів, які сподіваються на зміну яструбиної риторики центрального банку. Ф'ючерси на платину цього тижня мають втратити 2%, а ф'ючерси на срібло - на 1,9%.

Незважаючи на це, більшість інвесторів, як і раніше, розраховують на менше підвищення ФРС на 25 базисних пунктів у лютому.

Серед промислових металів мідь зазнала більш серйозних втрат цього тижня, оскільки зростання випадків зараження COVID-19 у Китаї, найбільшому імпортері, додало ще одного ступеня невизначеності на ринки, які й без того страждають від погіршення перспектив зростання.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,2% до $3,7843 за фунт, трохи відновившись після падіння на 2,5% у четвер. Але червоний метал має втратити близько 2,4% цього тижня.

У той час як ослаблення Китаєм загальнонаціональних заходів боротьби з COVID-19 спочатку призвело до зростання попиту на мідь, що виник у результаті сплеск інфекцій, швидко знищив усі надії на швидке відновлення роботи найбільшого у світі імпортера міді.

Проте очікується, що червоний метал виграє від можливого відкриття країни наступного року.