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Золото стабілізувалося вище за $1800, очікуються коментарі ФРС з інфляції
08:01 14.12.2022 |
Ціни на золото коливалися близько шестимісячного максимуму в середу після різкого зростання попередньої сесії, оскільки ринки чекали, коли Федеральна резервна система підвищить процентні ставки пізніше того ж дня, а також зважить послаблення інфляційного тиску.
Ціни на дорогоцінні метали різко зросли у вівторок після того, як дані показали, що інфляція індексу споживчих цін США (ІСЦ) у листопаді продовжила знижуватися, що вказує на те, що ціновий тиск у країні досяг свого піку і, ймовірно, знизиться.
Спотове золото не змінилося близько $1809,90 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото трималися близько $1821,70 за унцію до 19:21 за східним часом (00:21 за Грінвічем). Обидва інструменти зросли приблизно на 1,6% у вівторок.
Дані показали, що інфляція ІСЦ у США знизилася більше, ніж очікувалося, до 7,1% у листопаді внаслідок посилення грошово-кредитних умов, зниження цін на пальне та уповільнення економічного зростання в країні. Це також був м'який показник інфляції за рік.
Тепер основна увага приділяється завершенню останнього засідання ФРС цього року, яке має відбутися пізніше того ж дня. Очікується, що центральний банк підвищить відсоткові ставки на 50 базисних пунктів (б.п.).
Але ринки уважно стежитимуть за виступом голови ФРС Джерома Пауелла після засідання, щоб побачити, чи центральний банк вважає, що інфляція достатньо знизилася, щоб розпочати подальше зниження темпів підвищення процентних ставок.
Ралі на ринках, орієнтованих на ризик, також було перервано у вівторок очікуваннями ФРС з огляду на те, що цього року центральний банк зберіг значною мірою яструбину позицію щодо інфляції.
Низка різких підвищень процентних ставок ФРС цього року вдарила по ринках металів, оскільки банк зробив боротьбу з ціновим тиском своїм головним пріоритетом. Будь-які сигнали про невеликі підвищення ставок, швидше за все, принесуть користь ринкам у короткостроковій перспективі.
Інші дорогоцінні метали також показали сильне зростання у вівторок. Ф'ючерси на платину зросли на 3,3%, а срібло - на 2,2%.
Серед промислових металів ціни на мідь знизилися в середу на тлі невизначеності щодо попиту в Китаї, найбільшому імпортері. Ф'ючерси на мідь знизилися на 0,2% до $3,8407 за фунт.
У той час як червоний метал також виріс у вівторок, слідуючи за ослабленням долара, побоювання щодо млявого короткострокового попиту стримували зростання.
Китай бореться зі своїм найгіршим спалахом COVID, і, як очікується, спостерігатиметься сплеск випадків, оскільки він послаблює кілька обмежень, пов'язаних з вірусом.
Але щодо пропозиції, виробництво червоного металу може скоротитися найближчим часом, особливо через громадські заворушення в Перу, що посідає друге місце у світі з виробництва міді.
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