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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Курс долара кинувся вгору на азіатських торгах
07:56 08.12.2022 |
Курс долара у четвер вранці зростає до інших світових валют, свідчать дані торгів.
Американська валюта отримує підтримку за рахунок уникнення трейдерів від ризику. Інвестори чекають на засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США наступного тижня, одночасно оцінюючи статистику щодо ВВП Японії.
Станом на 7:38 EET курс євро до долара знижувався до 1,0501 долара з рівня минулого закриття в 1,0505 долара. Курс долара до єни розумівся до 137,17 єни з 136,6 єни. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зростав на 0,26%, до 105,38 пункту.
Загроза рецесії у світі утримує інвесторів від ризику, що підтримує традиційно надійніший долар.
ФРС США наступного тижня, як очікується, вкотре підвищить ключову ставку. За даними CME Group, 75% експертів очікують, що регулятор на тлі сильної макростатистики уповільнить темпи підвищення ставки з 75 до 50 базових пунктів. Ринки також чекатимуть сигналів ФРС щодо подальших планів щодо ставки та оцінки макроекономічної обстановки.
У той же час, учасники торгів оцінюють статистику з економіки Японії. ВВП країни у третьому кварталі, за остаточною оцінкою, скоротився на 0,2% у квартальному вираженні. Експерти прогнозували збереження першої оцінки зниження 0,3%. У другому кварталі ВВП Японії піднявся на 1,1% у квартальному вираженні, а в першому знизився на 0,5%. Отже, економіка країни повернулася до зниження.
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