Пауелл: підвищення ставок буде повільним, але коригування лише починається

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл у середу заявив, що настав час уповільнити темпи подальшого підвищення відсоткових ставок, а також сигналізувати про затяжну економічну адаптацію до світу, де вартість запозичень залишиться високою, інфляція знижується повільно, а в Сполучених Штатах, як і раніше, хронічно не вистачає робочих місць.

Під час годинної сесії підготовлених зауважень та питань в аналітичному центрі Brookings Institution - його останній запланований виступ перед наступним засіданням центрального банку за два тижні - Пауелл зробив коротке повідомлення, яке змусило ринки злетіти: ФРС «пригальмовує» від запаморочливого темпу підвищення ставок на три чверті відсоткових пункти, які переважали з червня, і визначатиме шлях до пікової процентної ставки, необхідної для уповільнення інфляції до цільового рівня ФРС у 2%..

Але він також позначив більш довгострокові зрушення, які можуть відбуватися, зокрема, у пропозиції робочої сили, які можуть передвіщати тривалий період підвищених процентних ставок та інфляції, яка дуже повільно реагує на обмежувальну політику ФРС. У той же час він відкинув ідею про те, що центральний банк був настільки сповнений рішучості приборкати найвищу інфляцію за 40 років, що політики «обвалять» економіку в цих зусиллях, наполягаючи на тому, що «м'яка або пом'якшена» посадка залишається можливою, без різкого зростання безробіття.

«Ми не стали б... намагатися обрушити економіку, а потім навести лад після цього», - сказав Пауелл, а політики сподіваються не перестаратися, «бо ми думаємо, що зниження ставок - це не те, чим ми хочемо займатися найближчим часом. Ось чому ми сповільнюємося та намагаємося знайти шлях до того правильного рівня, який згодом зменшить інфляцію».

У сукупності зауваження показали, що ФРС бореться з деякими довгостроковими тенденціями, посиленими пандемією, зокрема з демографічним тягарем, старіючим населеням, вихід на пенсію в епоху COVID та слабка імміграція тиснуть на робочу силу.

Це не зміниться найближчим часом, сказав Пауелл, визнавши, що напружений ринок праці доведеться збалансувати в основному за рахунок дій ФРС, які знижують попит на працівників або за рахунок скорочення вакансій, або, як дехто побоюється, за рахунок зростання кількості вакансій. безробіття.

"Я думаю, що зараз ми повинні припустити", що пропозиція робочої сили не відновиться, сказав Пауелл. «Ми маємо зробити все можливе, щоб відновити баланс на ринку праці, щоб повернутися до 2-відсоткової інфляції... просто уповільнюючи зростання робочих місць, а не позбавляючи людей роботи».

Такі структурні проблеми були в центрі дебатів ФРС з перших днів пандемії, але вони виходять на перший план.

Побоювання з приводу глобальних ланцюжків поставок, наприклад, спочатку вважалися швидкоплинними, які, мабуть, зникнуть і допоможуть виправити високу інфляцію.

Але прогрес був повільнішим, ніж очікувалося, оскільки Китай, зокрема, нині піддається послідовним блокуванням, які зробили його менш безпечним джерелом товарів, а участь робочої силі США, як і раніше, перебуває на низькому рівні.