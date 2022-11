S&P 500 закрився падінням, через втрати Apple і Amazon, напередодні виступу голови ФРС Джерома Пауелла

Інвестори також зосередилися на недавніх протестах проти обмежень COVID-19 у Китаї, зокрема на найбільшому у світі заводі з виробництва iPhone.

Акції Apple впали на 2,1% четверту сесію поспіль.

Пауелл має виступити в середу на заході Brookings Institution, присвяченому перспективам економіки США та ринку праці. Інвестори шукатимуть підказки про те, коли ФРС уповільнить темпи свого агресивного підвищення процентних ставок.

«Ніхто не хоче купувати до завтра, до промови Пауелла. Усі нервуються з приводу того, що він збирається сказати», - сказав Рон Саба, старший портфельний менеджер Horizon Investments у Шарлотті.

Акції Amazon, Nvidia та Tesla втратили понад 1%.

Базовий індекс S&P 500 готується до зростання другий місяць поспіль у листопаді на тлі ставок на те, що нещодавні дані щодо інфляції, які свідчать про невелике зниження цін, змусять ФРС скоротити масштаби підвищення процентних ставок.

ФРС чотири рази поспіль підвищувала ставку на 75 базисних пунктів і очікується, що у грудні вона знизить темп підвищення до 50 базисних пунктів.

Опитування, проведене у вівторок, показало, що довіра споживачів у США в листопаді ще більше знизилася на тлі побоювань щодо зростання вартості життя.

Індекс енергетичного сектора S&P 500 зріс на 1,3%, тоді як зростання цін на нафту на очікуваннях послаблення жорсткого контролю Китаю над COVID було пізніше нівельовано побоюваннями, що ОПЕК+ збереже видобуток без змін на майбутньому засіданні.

S&P 500 знизився на 0,16% і завершив сесію на позначці 3957,60 пунктів.

Індекс Nasdaq знизився на 0,59% до 10 983,78 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 0,01% до 33 852,13 пунктів.

Незважаючи на падіння S&P 500, зростаючі випуски переважали над падаючими у співвідношенні 1,3 до 1.

S&P 500 показав три нових максимуми та два нових мінімуми; Nasdaq зафіксував 68 нових максимумів та 183 нових мінімуму.

Акції китайських компаній Alibaba Group Holding Ltd, Pinduoduo Inc і JD.com Inc, що котируються в США, підскочили більш ніж на 5% після того, як Китай розширив канали пайового фінансування для забудовників.

Акції китайської інтернет-компанії Bilibili Inc зросли на 22% після опублікування оптимістичних квартальних результатів.

Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 9,6 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,2 млрд акцій за попередні 20 сесій.