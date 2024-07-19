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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4166 грн/$1
12:45 19.07.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 19 липня 2024 року.
|Показник
|18.07.2024
|19.07.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.4166
|41.4944
|0.19
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 19 липня - 41,4220 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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