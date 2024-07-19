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АНАЛІТИКА

Акції CrowdStrike й Microsoft падають на тлі глобального збою

14:16 19.07.2024 |

Фінанси

 

Акції компанії з кібербезпеки CrowdStrike Holdings Inc, чиє програмне забезпечення частково призвело до глобального ІТ-збою, різко впали на біржі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Акції компанії, яка розробляє програмне забезпечення, що допомагає компаніям керувати своєю безпекою в ІТ-середовищі, впали на 14% на передринкових торгах у США.

Зазначається, що акції Microsoft, яка також повідомила про проблеми, що стосуються її хмарних послуг Azure і Microsoft 365, впали на 2% на передринкових торгах.
 

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