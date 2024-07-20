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АНАЛІТИКА

Нацбанк різко збільшив продаж валюти з резервів на тлі рекордного падіння гривні

23:55 19.07.2024 |

Фінанси

 

Чистий продаж доларів Національним банком для підтримки курсу гривні за тиждень з 15 по 19 липня збільшився до $949,9 млн із $532,36 млн тижнем раніше.

При цьому НБУ купив на міжбанківському ринку за тиждень лише $0,27 млн, а продав $950,2 млн, свідчать дані на сайті регулятора.

Більше валюти Нацбанк від початку року продавав лише за тиждень з 27 по 31 травня, коли чистий продаж валюти з резервів перевищував $1,08 млрд.

Загалом від початку року Нацбанк продав із резервів $16,4 мільярда, а купив - $0,12 млрд.

Попри інтервенції Нацбанку, курс гривні цього тижня впав до нового історичного мінімуму щодо долара США та євро. Валюта почала стрімко дорожчати після нових послаблень валютних обмежень, про які Нацбанк оголосив 10 липня.

Після цього у Нацбанку заявили, що темп послаблення гривні протягом останніх тижнів може створити додаткові ризики для стійкості валютного ринку та, відтак, цінової стабільності. Відтак, у НБУ пообіцяли "вжити належних заходів для забезпечення стійкості валютного ринку".

Як повідомлялося, чистий продаж доларів Національним банком у червні несуттєво зменшився, порівняно із травнем, і становив $2,99 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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