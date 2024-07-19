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Долар США слабо зміцнюється до євро, фунта та єни

15:43 19.07.2024 |

Фінанси

 

Долар США слабко зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - 0,01%.

Трейдери оцінюють заяви представників Федеральної резервної системи (ФРС) і Європейського центрального банку (ЄЦБ), а також японську статистику.

Курс євро до долара за даними на 15:10 EET опустився на 0,07% - до $1,0889.

Президент Федерального резервного банку (ФРБ) Сан-Франциско Мері Дейлі заявила напередодні, що, хоча останні дані про динаміку споживчих цін у США були "справді хорошими", мети забезпечення цінової стабільності в країні наразі ще не досягнуто.

Тим часом її колега з ФРБ Чикаго Остан Гулсбі зазначив, що Федрезерву може незабаром знадобитися знизити вартість запозичень, щоб уникнути значного погіршення ситуації на ринку праці.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової відсоткової ставки, шанси на те, що її буде знижено на 25 б.п. у вересні, ринок оцінює більш ніж у 90%, за даними CME FedWatch.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) у четвер не змінював ключові процентні ставки. Президент ЄЦБ Крістін Лагард під час пресконференції за підсумками засідання заявила, що питання про зниження ставок у вересні залишається відкритим. Трейдери оцінюють імовірність такого кроку приблизно у 80%.

Очікування трейдерів, що ЄЦБ опустить ключові відсоткові ставки ще двічі до кінця 2024 року, є обґрунтованими, заявив глава Банку Франції та член ради керуючих ЄЦБ Франсуа Віллеруа де Гало.

Вартість фунта стерлінгів у парі з доларом опустилася на 0,17% - до $1,2921.

Пара долар/єна подорожчала на 0,12% - до 157,56 єни.

Статдані, опубліковані в п'ятницю, показали збереження інфляції в Японії на максимальному рівні з лютого, підвищивши очікування підйому ключової процентної ставки японським ЦБ на липневому засіданні.

Споживчі ціни в Японії в червні збільшилися на 2,8% у річному вираженні, повідомило міністерство внутрішніх справ і комунікацій країни. Темпи зростання залишилися на рівні попереднього місяця.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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