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Долар слабшає, а юань падає через заворушення, викликані коронавірусом у Китаї
13:40 28.11.2022 |
Долар ослаб у понеділок, оскільки інвестори оцінили недавнє падіння прибутковості державних облігацій США, тоді як антиурядові протести в Китаї призвели до зниження курсу юаня до двотижневого мінімуму.
Протести спалахнули по всьому Китаю і поширилися на кілька міст після пожежі у квартирі, внаслідок якої загинули 10 людей у місті Урумчі на крайньому заході країни. У неділю ввечері в Шанхаї відбулися зіткнення сотень демонстрантів та поліції.
Материковий юань завершив внутрішню сесію приблизно на 0,5% нижче за 7,199 за долар, найнижчого рівня закриття з 10 листопада. Офшорний юань впав до більш ніж двотижневого мінімуму на азіатських торгах і востаннє знизився на 0,1% до 7,201.
«Ми дійсно дивимося на реакцію уряду на те, що відбувається... реакція уряду дещо непередбачувана, і, звичайно, це просто означає зниження ризиків», - сказав Кріс Вестон, керівник відділу досліджень у Pepperstone.
Австралійський долар, що часто використовується як замінник юаня, впав на 0,7% до 0,671 долара.
На інших валютних ринках долар впав на 0,99% до 137,77 єни. Раніше на сесії він досяг 137,57, найнижчого рівня з 26 серпня.
Стівен Галло, голова європейського відділу валютної стратегії BMO Capital Markets, сказав, що падіння прибутковості облігацій США робить долар менш привабливим.
"Стан ризику на світових ринках, пов'язаний із ситуацією з COVID в Китаї, мабуть, проявляється в більш низькій прибутковості за довгостроковими суверенними боргами", - сказав він.
"Чиста довга позиція долар/єна залишається однією з найбільших позицій серед фондів з валютним кредитним плечем, і це зниження апетиту і довгострокової прибутковості могло налякати деяких інвесторів".
Тим часом євро виріс на 0,41% до 1,0445 долара, а фунт стерлінгів виріс на 0,17% до 1,21 долара.
Суворі обмеження Китаю у зв'язку з COVID завдали важкої шкоди його економіці, і влада вжила різних заходів для пожвавлення зростання.
«Компанії (у Китаї) наразі стикаються зі слабкими роздрібними продажами через збільшення кількості випадків COVID та падіння цін на житло через незавершені проекти», - сказала Ірис Панг, головний економіст ING по Великому Китаю.
У п'ятницю Народний банк Китаю (НБК), центральний банк країни, заявив, що з 5 грудня знизить норму резервних вимог (RRR) для банків на 25 базисних пунктів (б.п.).
Останні події в Китаї, схоже, не змогли зупинити падіння долара США, яке останні кілька тижнів слабшало в надії на те, що Федеральна резервна система незабаром уповільнить темпи підвищення ставок - думку, яку було підтверджено протоколом листопадового засідання ФРС. випущено минулого тижня.
Індекс долара США відкрився підвищенням у понеділок після закриття у п'ятницю на рівні 106,05, але востаннє знизився на 0,66% до 105,65.
Голова ФРС Джером Пауелл має виступити з доповіддю про перспективи економіки США та ринку праці на заході Brookings Institution у середу, що може дати більше інформації про перспективи грошово-кредитної політики США.
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