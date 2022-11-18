У криптобіржі FTX не виявилося адекватної бухгалтерії, а корпоративні витрати схвалювалися смайликами

Як заявив новий глава збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, яка колись оцінювалася в $32 млрд, бізнес-імперія Сема Бенкмана-Фріда (Sam Bankman-Fried) зловживала коштами клієнтів. Серед документів не виявилося фінансових звітів, що заслуговують на довіру, а керівництво компанії практично не контролювало те, що відбувається в ній.

Джон Рей III (John Ray III), досвідчений фахівець із ліквідації підприємств, заявив напередодні в американському суді, що FTX стала найбільш кричущим прикладом корпоративного банкрутства, з яким він стикався за всю свою сорокарічну кар'єру. І це компанія, яка залучила мільярди доларів від провідних венчурних інвесторів, включаючи Sequoia, SoftBank та Temasek.

FTX не вела належного бухобліку, заявив експерт у суді Делавера, були відсутні засоби захисту цифрових активів, що належать клієнтам, нецільове витрачання коштів клієнтів приховувалося. У компанії взагалі не було власної бухгалтерії - цим займалася стороння організація на аутсорсингу. Відсутній «точний список» банківських рахунків компанії, немає списку її співробітників. Ключі безпеки для керування цифровими активами контролювалися через «незахищений груповий обліковий запис електронної пошти».

Кошти компанії безконтрольно витрачалися на придбання нерухомості та особистих речей для співробітників та консультантів, а платежі схвалювалися постами з емодзі в корпоративному месенджері Slack. Керівництво FTX не вело записів про прийняття рішень, і навіть навпаки: Бенкман-Фрід часто користувався месенджерами з функцією автоматичного видалення повідомлень «і закликав співробітників робити те саме».

Alameda Research, що входить до криптовалютної імперії, видала пов'язаним з нею особам позикових коштів на $4,1 млрд, з яких $3,3 млрд були надані Бенкману-Фріду особисто і підконтрольним йому компаніям. Раніше бізнесмен заявив, що «ненароком» перевів Alameda кошти клієнтів FTX на загальну суму $8 млрд. Пан Джон Рей заявив, що однією з цілей процедури банкрутства стало «всебічне, прозоре та зважене розслідування [імовірних] звинувачень на адресу» Бенкмана-Фріда.

Станом на 30 вересня реальна вартість активів, що належать міжнародному підрозділу криптобіржі FTX, складає всього $659 000. Розмір належної клієнтам суми поки не підрахований, але очікується, що вона буде «значною». Новий глава компанії заявив, що FTX перевела криптовалюту на $740 млн в офлайнові холодні гаманці, захищені від будь-яких зовнішніх атак. Він також нагадав, що відразу після подання заяви на банкрутство ресурси FTX зазнали злому і зазначив, що при цьому було викрадено кошти на суму близько $400 млн.

В цілому банкрутству перешкоджає відсутність достовірної інформації, а всі підготовлені в епоху Бенкмана-Фріда документи на довіру не заслуговують хоча б тому, що вони не містять даних про зобов'язання перед клієнтами. У заявці на процедуру банкрутства сукупні активи та зобов'язання міжнародної та американської FTX, а також Alameda оцінювалися у суму від $10 млрд до $50 млрд. Раніше стало відомо, що влада Багамських островів ініціювала банкрутство ще однієї компанії, що входить до холдингу - FTX Digital. Не виключено, що справи буде об'єднано.