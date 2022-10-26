Американські фондові індекси 25 жовтня закрилися різким підвищенням

Американські фондові індекси закрилися у вівторок різким підвищенням, оскільки слабкі економічні дані натякнули те, що агресивна політика ФРС починає діяти, а падіння прибутковості казначейських облігацій збільшило імпульс ралі.

Всі три основні фондові індекси США зросли третю сесію поспіль, при цьому лідируючі на ринку мегакапіталізації забезпечили найбільшу силу зростання. S&P 500 відіграв близько 8% після закриття 12 жовтня.

"Посилюється дискусія про світло в кінці тунелю щодо підвищення ставок ФРС", - сказав Білл Мерц, голова відділу досліджень ринку капіталу в США. Bank Wealth Management у Міннеаполісі. Мерц також попередив, що протягом деякого часу не буде відомо, чи справді висока інфляція за останні десятиліття «рішуче рухається до мети ФРС».

"Ми спостерігаємо деякий перепочинок щодо долара, а прибутковість довгострокових облігацій трохи знизилася", - додав Мерц. "Ці фактори об'єднуються, щоб дати місце для невеликого ралі".

Після Microsoft і Alphabet представили слабкіші, ніж очікувалося, квартальні результати, внаслідок чого їхні акції впали приблизно на 7%. Це допомогло знизити ф'ючерси на S&P 500 майже на 1%, трейдери очікують, що фондовий ринок глибоко відкриється на негативній території в середу.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій знизилася, сподіваючись на те, що Федеральна резервна система зможе почати послаблювати боротьбу з інфляцією.

Змішані дані про доходи та песимістичні прогнози, зазвичай негативні для ринків, вказують на те, що шквал підвищення відсоткових ставок з боку ФРС починає відчуватися, що підвищує очікування того, що центральний банк може скоротити масштаби підвищення ставок після свого листопадового прогнозу. 1-2 зустрічі політики.

Дані у вівторок показали уповільнення зростання цін на житло та зниження довіри споживачів. Такі ознаки економічної м'якості, які зазвичай не підтримують схильність до ризику, свідчать про послаблення агресивності ФРС.

Згідно з інструментом CME FedWatch, фінансовий ринок майже порівну розділився щодо того, чи знизиться грудневе підвищення ставки центрального банку до 50 базисних пунктів після серії підвищень на 75 базисних пунктів.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 337,12 пункту, або 1,07%, до 31 836,74 пункту, S&P 500 додав 61,77 пункту, або 1,63%, до 3859,11 пункту, а Nasdaq Composite додав ,50 пунктів, або 2,25%, до 11 199,12 пунктів.

Серед 11 основних секторів S&P 500 усі, окрім енергетики, продемонстрували зростання протягом дня, причому найбільший відсотковий приріст спостерігався у секторі нерухомості.

Сезон звітності за третій квартал працює на всіх поршнях: 129 компаній із S&P 500 представили звіти. За даними Refinitiv, 74% із них перевершили консенсус-прогнози.

Аналітики встановили низьку планку; сукупне зростання прибутку S&P 500 тепер очікується на рівні 3,3% у річному обчисленні, порівняно з 4,5% на початку місяця, за даними Refinitiv.

Акції Coca-Cola Co зросли на 2,4% після того, як компанія підвищила прогнози щодо виручки та прибутку, зробивши ставку на стійкий попит на тлі зростання цін.

General Motors підтвердила свій прогноз після опублікування солідних доходів, внаслідок чого її акції підскочили на 3,6%.

З іншого боку, аерокосмічна компанія Raytheon Technologies Corp повідомила про зростання річного виторгу майже на 5%, але її акції впали на 1,5% через скорочення продажів компанії.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 5,35 до 1; На Nasdaq співвідношення 3,67 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 14 нових 52-тижневих максимумів та 1 новий мінімум; Nasdaq Composite зафіксував 85 нових максимумів та 120 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 11,89 млрд акцій у порівнянні із середнім показником в 11,57 млрд за останні 20 торгових днів.