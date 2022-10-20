Wall Street 19 жовтня закрилася в мінусі, що ознаменувало закінчення багатоденного ралі

Усі три основні фондові індекси США втратили свої позиції, тоді як базова прибутковість казначейських облігацій підскочила, досягнувши нового 14-річного максимуму.

"Частково це пов'язано з паузою після ралі, деякою заклопотаністю з приводу вищої, ніж очікувалося, інфляції у Великобританії та деякими компаніями, які висловлюють обережність щодо перспектив на майбутнє", - сказав Пітер Туз, президент Chase Investment Counsel у Шарлоттсвіллі. «Ринок бере перепочинок».

Учасники ринку збалансували низку змішаних доходів компаній, зокрема, Procter & Gamble, Travelers Companies Inc і Baker Hughes Co, на тлі побоювань щодо того, чи може підвищення процентних ставок центральним банком стримати інфляцію світова економіка за умов скорочення.

"Ринок все ще не впевнений, коли ФРС визнає, що те, що вони зробили на сьогоднішній день, починає набирати чинності", - сказав Девід Кітор, партнер Keator Group, фірми з управління активами в Леноксі, штат Массачусетс. «ФРС серйозно ставиться до свого мандата боротьби з інфляцією, але ходили чутки про занадто сильне посилення».

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 99,99 пунктів, або 0,33%, до 30 423,81 пунктів, S&P 500 - на 24,82 пунктів, або 0,67%, до 3695,16 пунктів, а Nasdaq Composite - на 91,89 пунктів, або 0,85%, до 10 680,51 пунктів.

Дані, що показують, що інфляція у Великій Британії досягла 10,1% у вересні, підштовхнули європейські акції до того, щоб перервати свою недавню смугу зростання.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 втратив 0,53%, а індикатор акцій MSCI у всьому світі втратив 0,89%.

Акції ринків, що розвиваються, втратили 1,62%. Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії закрився на 1,65% нижче, тоді як японський Nikkei зріс на 0,37%.

Розпродаж державних облігацій США призвів до того, що еталонна прибутковість казначейських облігацій досягла найвищого рівня з середини 2008 року на тлі очікувань агресивного підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою.

Еталонні 10-річні облігації були на рівні 4,1272% порівняно з 3,998% пізно увечері у вівторок.

Прибутковість 30-річних облігацій склала 4,1259% порівняно з 4,021% пізно увечері у вівторок.

Долар відскочив від двотижневих мінімумів, оскільки гарячіші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції у Великій Британії посилили побоювання з приводу рецесії, що призвело до зниження фунта стерлінгів і допомогло підтримати долар по відношенню до кошика світових валют.

Індекс долара зріс на 0,7%, євро знизився на 0,83% до 0,977 долара.

Долар також досяг 32-річного піку по відношенню до ієни, коливаючись поблизу рівня, який, на думку деяких, може спровокувати інтервенцію Японії.

Японська ієна ослабла на 0,40% до долара США до 149,88 за долар, тоді як фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні 1,122 долара, знизившись на 0,87% за день.

Ціни на сиру нафту зросли через посилення умов пропозиції, відновившись після двотижневого мінімуму після планів президента США Джо Байдена вивільнити нафту зі стратегічних резервів.

Американська нафта подорожчала на 3,30% до 85,55 долара за барель, а нафта марки Brent закрилася на рівні 92,41 долара за барель, що на 2,64% більше за день.

Сила долара чинила тиск на золото, внаслідок чого ціни на метал-притулок впали до тритижневого мінімуму.

Спотове золото впало на 1,4% до $1628,61 за унцію.