Стерлінг падає в очікуванні крайнього терміну Банку Англії, квола єна тестує мінімум 1998 року

Фунт стерлінгів впав у четвер, наближаючись до майже двотижневого мінімуму, оскільки інвестори нервово очікували наближення крайнього терміну закінчення програми екстреної купівлі облігацій Банку Англії.

Крихка ієна коливалася близько нового 24-річного мінімуму, в той час як ринки також були на межі напередодні публікації даних по інфляції в США, які будуть опубліковані пізніше того ж дня, щоб отримати можливі підказки про те, на який рівень Федеральна резервна система буде підвищувати процентні ставки.

Фунт стерлінгів упав на 0,1% до 1,10860 долара о 08:08 за Грінвічем після відновлення на 1,25% на попередній сесії після того, як Financial Times повідомила, що Банк Англії приватно дав зрозуміти кредиторам, що він готовий продовжити свою програму екстреної купівлі облігацій після крайнього терміну п'ятниці, якщо ринкові умови вимагали цього.

Проте згодом центральний банк підтвердив, що його програма тимчасових покупок цінних паперів завершиться 14 жовтня.

Водночас, новий уряд Великобританії заявив у середу, що він не скасує свої масштабні скорочення податків або скорочення державних витрат - план, який викликав хаос на фінансових ринках країни. У четвер Банк Англії заявив

Британські пенсійні програми поспішають залучити сотні мільярдів фунтів стерлінгів, щоб зміцнити позиції щодо деривативів до закінчення крайнього терміну, встановленого Банком Англії у п'ятницю.

«Ми можемо очікувати, що потенційне ринкове поглинання продовжуватиме зростати, оскільки учасники ринку готуються до відходу Банку Англії з ринку. Хоча уряд не виявляє особливих ознак відмови від незабезпеченого зниження податків, ми можемо очікувати, що ринок зосередиться на ризиках розширеної волатильності ринку цінних паперів та потенційних ризиків зараження», - сказав Джеремі Стретч, голова відділу валютної стратегії G10 у CIBC Capital Markets.

Він додав, що якщо не буде «коригування позиції з боку уряду», фунт стерлінгів, ймовірно, залишиться під тиском.

Ще однією валютою, що протистояла долару США, була єна, яка впала на 0,1% до 146,8%. Це трохи відрізняється від мінімуму серпня 1998 року в 146,98 за долар, досягнутого в середу, і набагато вище за мінімум минулого місяця в 145,90 за долар, який спонукав японську владу втрутитися, щоб купити ієну.

Ієна «втратила свою привабливість як прихісток», - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного банку Австралії.

«Було таке відчуття обережності щодо попереднього максимуму (для долара/ієни)... тепер вони пробили його, і тому здається, що у вас є трохи більше місця, щоб продовжувати рух, бо не було будь-якого втручання».

ІНФЛЯЦІЯ У США У ФОКУСІ

З іншого боку індекс долара США, який вимірює долар США по відношенню до кошика валют, включаючи фунт стерлінгів та ієну, зріс на 0,05% до 113,29 напередодні базової інфляції в даних США, яка, за прогнозами, зросте на 6, 5% у річному обчисленні у вересні. Дані в середу показали, що ціни виробників у США зросли більше, ніж очікувалося минулого місяця.

Протокол засідання Федеральної резервної системи минулого місяця показав, що чиновники погодилися, що їм необхідно підняти відсоткові ставки до більш обмежувального рівня, а потім утримувати їх на цьому рівні протягом деякого часу, щоб досягти своєї мети щодо зниження «широкої та неприйнятно високої» інфляції. . навіть попри те, що протоколи містили натяк зниження темпів майбутнього посилення грошово-кредитної політики.

Аналітики ING очікували, що долар продовжить консолідуватися, оскільки випуск вересневих протоколів показав, що ФРС, як і раніше, дуже войовнича, оскільки «ціна надто малих дій переважує витрати на надто великі».

Євро впав до 0,96965 долара, тоді як валюти-антиподи трохи знизилися після того, як на початку тижня впали до нових багаторічних мінімумів.