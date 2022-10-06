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Американські ринки 5 жовтня закрилися падінням, оскільки дводенне ралі провалилося на даних про зайнятість у США
08:06 06.10.2022 |
Акції Уолл-стріт у середу закрилися зниженням, не витримавши зростання наприкінці дня після того, як дані, що показують високий попит на робочу силу в США, знову показали, що Федеральна резервна система підтримуватиме процентні ставки на вищому рівні протягом більш тривалого часу .
Чиновники ФРС наполягають на агресивному посиленні ставок для боротьби з інфляцією, що, як побоюється ринок, може призвести до жорсткої посадки та можливої рецесії.
Однак інвестори також прагнули укладати угоди на ринку, який видається перепроданим. Форвардне співвідношення ціни та прибутку становить 15,9, що близько до його історичного середнього значення, порівняно з приблизно 22, що передує різкому падінню цього року.
«Те, що я відбиваюся, для мене є сприятливою ознакою того, що цей ралі може мати підстави», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research у Нью-Йорку.
"Це також підтверджує, що інвестори і трейдери вірять у те, що в цьому ралі ще багато чого потрібно зробити", - сказав він.
Як показав опублікований у середу звіт ADP про зайнятість у США, приватні роботодавці США активізували прийом на роботу у вересні, припускаючи, що зростання ставок та посилення фінансових умов ще не стримали попит на робочу силу, оскільки ФРС бореться з високою інфляцією.
Індекс зайнятості у сфері послуг Інституту управління поставками підскочив, що є ще однією ознакою того, що робоча сила залишається сильною, оскільки у вересні загалом галузь трохи сповільнилася.
Очікується, що ФРС проведе четверте поспіль підвищення ставки на 75 базисних пунктів на зустрічі 1-2 листопада, як показують ціни ф'ючерсів на федеральні фонди, згідно з інструментом CME FedWatch.
Президент ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі заявила в інтерв'ю Bloomberg TV, що інфляція є проблематичною і що центральний банк США дотримуватиметься курсу.
"Шлях зрозумілий: ми збираємося підняти ставки до обмежувальної території, а потім потримати їх там деякий час", - сказала вона. "Ми прагнемо знизити інфляцію, дотримуючись курсу, поки ми не закінчимо свою роботу".
Базовий індекс S&P 500 зріс на 5,7% у понеділок і вівторок, оскільки дохідність казначейських облігацій різко впала на тлі більш м'яких економічних даних США, розвороту Великобританії у зв'язку із запропонованим зниженням податків, що схвилювало ринки, і меншим, ніж очікувалося, підвищенням ставок у Австралії.
Прибутковість казначейських облігацій знову підскочила в середу після того, як більш м'які економічні дані не зміцнили надії на те, що ФРС може перейти до менш яструбиної політики.
Вісім із 11 основних секторів S&P 500 впали, на чолі з падінням на 2,25% комунальних послуг та 1,9% падіння нерухомості.
Енергетичний сектор очолив ринок, піднявшись на 2,06%, після того, як Організація країн-експортерів нафти та її союзники погодилися скоротити видобуток нафти найглибшим з початку пандемії COVID-19, обмежуючи пропозицію на і так напруженому ринку.
Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 42,45 пункту, або 0,14%, до 30 273,87 пунктів, S&P 500 - на 7,65 пунктів, або 0,20%, до 3783,28 пунктів, а Nasdaq Composite - на 27,77 пунктів, або 0,25%, до 11 148,64 пунктів.
Обсяг на біржах США становив 10,43 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,64 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.
Twitter Inc втратила динаміку, як і її конкуренти, наступного дня після зростання на 22% через рішення мільярдера Ілона Маска продовжити свою первісну заявку на 44 мільярди доларів, щоб зробити соціальну мережу приватною.
Акції Twitter впали на 1,35%, а акції Tesla Inc, виробника електромобілів, який очолює Маск, також впали на 3,46%.
Кількість випусків, що падають, на NYSE перевищила кількість зростаючих у співвідношенні 2,08 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,69 до 1 сприяло зниженню.
S&P 500 показав два нових 52-тижневі максимуми та дев'ять нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 49 нових максимумів та 128 нових мінімумів.
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