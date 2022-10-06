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АНАЛІТИКА

Американські ринки 5 жовтня закрилися падінням, оскільки дводенне ралі провалилося на даних про зайнятість у США

08:06 06.10.2022 |

Фінанси

 

Акції Уолл-стріт у середу закрилися зниженням, не витримавши зростання наприкінці дня після того, як дані, що показують високий попит на робочу силу в США, знову показали, що Федеральна резервна система підтримуватиме процентні ставки на вищому рівні протягом більш тривалого часу .

Чиновники ФРС наполягають на агресивному посиленні ставок для боротьби з інфляцією, що, як побоюється ринок, може призвести до жорсткої посадки та можливої ​​рецесії.

Однак інвестори також прагнули укладати угоди на ринку, який видається перепроданим. Форвардне співвідношення ціни та прибутку становить 15,9, що близько до його історичного середнього значення, порівняно з приблизно 22, що передує різкому падінню цього року.

«Те, що я відбиваюся, для мене є сприятливою ознакою того, що цей ралі може мати підстави», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research у Нью-Йорку.

"Це також підтверджує, що інвестори і трейдери вірять у те, що в цьому ралі ще багато чого потрібно зробити", - сказав він.

Як показав опублікований у середу звіт ADP про зайнятість у США, приватні роботодавці США активізували прийом на роботу у вересні, припускаючи, що зростання ставок та посилення фінансових умов ще не стримали попит на робочу силу, оскільки ФРС бореться з високою інфляцією.

Індекс зайнятості у сфері послуг Інституту управління поставками підскочив, що є ще однією ознакою того, що робоча сила залишається сильною, оскільки у вересні загалом галузь трохи сповільнилася.

Очікується, що ФРС проведе четверте поспіль підвищення ставки на 75 базисних пунктів на зустрічі 1-2 листопада, як показують ціни ф'ючерсів на федеральні фонди, згідно з інструментом CME FedWatch.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі заявила в інтерв'ю Bloomberg TV, що інфляція є проблематичною і що центральний банк США дотримуватиметься курсу.

"Шлях зрозумілий: ми збираємося підняти ставки до обмежувальної території, а потім потримати їх там деякий час", - сказала вона. "Ми прагнемо знизити інфляцію, дотримуючись курсу, поки ми не закінчимо свою роботу".

Базовий індекс S&P 500 зріс на 5,7% у понеділок і вівторок, оскільки дохідність казначейських облігацій різко впала на тлі більш м'яких економічних даних США, розвороту Великобританії у зв'язку із запропонованим зниженням податків, що схвилювало ринки, і меншим, ніж очікувалося, підвищенням ставок у Австралії.

Прибутковість казначейських облігацій знову підскочила в середу після того, як більш м'які економічні дані не зміцнили надії на те, що ФРС може перейти до менш яструбиної політики.

Вісім із 11 основних секторів S&P 500 впали, на чолі з падінням на 2,25% комунальних послуг та 1,9% падіння нерухомості.

Енергетичний сектор очолив ринок, піднявшись на 2,06%, після того, як Організація країн-експортерів нафти та її союзники погодилися скоротити видобуток нафти найглибшим з початку пандемії COVID-19, обмежуючи пропозицію на і так напруженому ринку.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 42,45 пункту, або 0,14%, до 30 273,87 пунктів, S&P 500 - на 7,65 пунктів, або 0,20%, до 3783,28 пунктів, а Nasdaq Composite - на 27,77 пунктів, або 0,25%, до 11 148,64 пунктів.

Обсяг на біржах США становив 10,43 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,64 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Twitter Inc втратила динаміку, як і її конкуренти, наступного дня після зростання на 22% через рішення мільярдера Ілона Маска продовжити свою первісну заявку на 44 мільярди доларів, щоб зробити соціальну мережу приватною.

Акції Twitter впали на 1,35%, а акції Tesla Inc, виробника електромобілів, який очолює Маск, також впали на 3,46%.

Кількість випусків, що падають, на NYSE перевищила кількість зростаючих у співвідношенні 2,08 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,69 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав два нових 52-тижневі максимуми та дев'ять нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 49 нових максимумів та 128 нових мінімумів.
За матеріалами: investing.com
 

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