Американські індекси 3 жовтня закрилася різким зростанням на початку останнього кварталу. Акції Tesla Inc впали на 8,6%

Три основні індекси Уолл-стріт закрилися вище 2% у понеділок, оскільки дохідність казначейських облігацій США впала через слабші, ніж очікувалося, виробничі дані, що підвищило привабливість акцій на початку останнього кварталу року.

Фондовий ринок США пережив три квартальні падіння поспіль у бурхливому році, відзначеному підвищенням відсоткових ставок для стримування історично високої інфляції та побоюваннями щодо уповільнення економіки.

"Ринки прибутковості в США знижуються - це позитивно ... і це вказує на більш ризиковане середовище", - сказав Арт Хоган, головний ринковий стратег B. Riley Wealth у Бостоні.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США ще більше підтримала зростання акцій, чутливих до ставок після того, як прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс була змушена змінити курс на зниження податків для досягнення максимальної ставки.

Усі 11 основних секторів S&P 500 змістилися на позитивну територію, при цьому енергетика опинилася у найбільшому виграші.

Великі нафтові компанії Exxon Mobil Corp та Chevron Corp зросли більш ніж на 5%, відстежуючи стрибок цін на нафту, оскільки джерела повідомили, що Організація країн-експортерів нафти та її союзники розглядають можливість найбільшого скорочення видобутку з початку пандемії COVID-19.

Зростання мегакапіталу та технологічні компанії, такі як Apple Inc і Microsoft Corp, зросли більш ніж на 3% відповідно, тоді як банки зросли на 3%.

Дані показали, що виробнича активність зростала найповільнішими темпами майже за 2,5 роки у вересні, оскільки нові замовлення скоротилися, ймовірно, через те, що підвищення процентних ставок для стримування інфляції призвело до зниження попиту на товари.

Інститут управління поставками повідомив, що цього місяця його виробничий PMI впав до 50,9, що не відповідає оцінкам, але все ж таки вище 50, що вказує на зростання.

«Потік економічних даних насправді виявився гіршим, ніж очікувалося. Дуже нелогічним чином, що, напевно, є гарною новиною для фондових ринків», - сказав Хоган.

"Хоча хороші економічні дані, сильні показники стали каталізатором продажів, ми вперше бачимо, що негативні новини стали каталізатором".

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 765,38 пунктів, або 2,66%, до 29 490,89 пунктів; S&P 500 додав 92,81 пунктів, або 2,59%, до 3678,43; а Nasdaq Composite додав 239,82 пунктів, або 2,27%, до 10 815,44.

Обсяг торгів на біржах США склав 11,61 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,54 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Акції Tesla Inc впали на 8,6% після того, як у третьому кварталі було продано менше автомобілів, ніж очікувалося, оскільки постачання сильно відставало від виробництва через логістичні проблеми. Акції Peers Lucid Group додали 0,9%, а акції Rivian Automotive впали на 3,1%.

Очікується, що великі автовиробники повідомлять про незначне зниження продажів нових автомобілів у США, але аналітики та інвестори побоюються, що економічна картина, що погіршується, а не брак запасів, призведе до зниження продажів автомобілів.

Citigroup та Credit Suisse стали останніми брокерськими компаніями, які знизили цільові показники S&P 500 на кінець 2022 року, оскільки фондові ринки США переживають агресивні дії центрального банку зі стримування інфляції.

Credit Suisse також встановив цільову ціну на кінець 2023 року для базового індексу на рівні 4050 пунктів, додавши, що 2023 рік буде «роком слабкого, некризового зростання та інфляції, що падає».

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищила кількість впалих у співвідношенні 5,04 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,70 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 зафіксував один новий 52-тижневий максимум та 23 нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 58 нових максимумів та 282 нових мінімуму.