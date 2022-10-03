Усі три основні американські індекси 30 вересня різко впали, придушивши короткочасне зростання на початку сесії.

У п'ятницю S&P 500 закрив звіти про різке вересневе зниження за два десятиліття, перетнув фінішну межу бурхливого кварталу, що загрожує історично високою інфляцією, зростанням відсоткових ставок і побоюваннями рецесії.

S&P та Dow зафіксували своє третє тижневе падіння поспіль, і всі три індекси показали свої другі щомісячні втрати поспіль.

За перші дев'ять місяців 2022 року Уолл-стріт пережила три квартальні падіння поспіль, що стало найдовшою смугою невдач для S&P і Nasdaq з 2008 року і найтривалішим квартальним спадом Dow за сім років.

"Це ще один потворний день для завершення потворного кварталу в тому, що виглядає дуже потворним роком", - сказав Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group в Омаху, штат Небраска. «Інвестори озирнуться назад і зрозуміють, що це був рік, коли ФРС змінила 180 своїх поглядів на інфляцію і швидко стала неймовірно яструбиною».

Федеральна резервна система потрясла ринки, беручи участь у найжорстокішій серії підвищень процентних ставок за останні десятиліття, щоб приборкати вперто високу інфляцію, через яку багато учасників ринку стежать за ключовими економічними даними в пошуках ознак рецесії, що насувається.

"Усвідомлення того, що ФРС робить все можливе для боротьби з інфляцією, що досягла 40-річного максимуму, змушує інвесторів турбуватися про те, що вони доведуть економіку до краю і впадуть у рецесію", - додав Детрік.

Звіт Міністерства торгівлі про витрати на особисте споживання (PCE) мало що зробив для того, щоб розвіяти ці побоювання, показавши, що хоча споживачі продовжують витрачати, ціни, які вони платять, прискорилися, відхилившись від цільового показника інфляції ФРС і майже підтримуючи яструбину грошово -кредитну політику центрального банку продовжуватиметься довше, ніж сподівалися інвестори.

Побоювання щодо рецесії також відбилися у жахливих попередженнях від Nike Inc та круїзного оператора Carnival Corp, які посилалися на тиск на маржу, пов'язану з інфляцією.

Акції компаній впали на 12,8% та 23,3% відповідно.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 500,1 пунктів, або 1,71%, до 28 725,51 пунктів; S&P 500 втратив 54,85 ​​пункту, або 1,51%, до 3585,62 пункту; а Nasdaq Composite впав на 161,89 пунктів, або 1,51%, до 10 575,62 пунктів.

Серед 11 основних секторів S&P 500 нерухомість була єдиним вигравшим, у той час як комунальні технології зазнали найбільших процентних втрат.

Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com та Nike були найбільш вагомими.

Звіти про прибутки та збитки корпорацій за квартал, що закінчується у п'ятницю, почнуть надходити за кілька тижнів, і очікування аналітиків мають тенденцію до зниження.

Аналітики тепер прогнозують річне зростання прибутку S&P 500 загалом на 4,5% порівняно з оцінкою в 11,1% на початку кварталу.

Падаючих випусків на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 1,45 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,38 до 1 сприяло зниженню.

Звіти про прибутки та збитки корпорацій за квартал, що закінчується у п'ятницю, почнуть надходити за кілька тижнів, і очікування аналітиків мають тенденцію до зниження.

Аналітики тепер прогнозують річне зростання прибутку S&P 500 загалом на 4,5% порівняно з оцінкою в 11,1% на початку кварталу.

Падаючих випусків на NYSE було більше, ніж зростання у співвідношенні 1,45 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,38 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 не показав нових 52-тижневих максимумів на 93 нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 27 нових максимумів та 380 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 12,44 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,45 млрд за останні 20 торгових днів.