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Китайський юань постраждав від змішаних PMI, Asia FX очікує на різкі щомісячні збитки
08:41 30.09.2022 |
Китайський юань впав у п'ятницю після неоднозначних сигналів про ділову активність, тоді як азіатські валюти зіткнулися з різкими щомісячними втратами, оскільки яструбині плани Федерального резерву та сильний долар викликали різкий відтік капіталу.
Материковий юань впав на 0,1%, тоді як офшорний юань втратив 0,5% після того, як офіційні дані PMI Китаю показали несподіване зростання виробничого сектору країни у вересні. Але приватне опитування показало, що цього місяця спад у виробничому секторі посилився на тлі зустрічних вітрів, що тривають, через блокування COVID.
Невиробничий PMI Китаю також зростав повільнішими темпами у вересні, ніж попереднього місяця, що вказує на те, що друга за величиною економіка світу все ще перебуває під тиском.
Офшорний юань досяг рекордно низького рівня цього тижня, тому що прірва між міжнародними і місцевими курсами, що збільшується, призвела до того, що трейдери позбулися валюти. Він також має втратити 3% у вересні, це сьомий місяць поспіль зниження цього року.
Материковий юань мав втратити 3,5% у вересні. Тим не менш, він, ймовірно, виграє у найближчому майбутньому, оскільки Народний банк Китаю вживає заходів для підтримки обложеної валюти.
Азіатські валюти загалом торгувалися без змін у п'ятницю, оскільки долар ще більше відступив від 20-річного піку. Індекс долара впав на 0,1% до 112,17, у той час як ф'ючерси на індекс долара впали у тому ж діапазоні.
Але долар також мав зрости майже на 3% у вересні, четвертий місяць зростання поспіль, оскільки він продовжував отримувати вигоду зі зростання ставок та попиту на безпечний притулок.
Яструбкова позиція ФРС, зростання прибутковості казначейських облігацій та погіршення економічних перспектив призвели до того, що більшість азіатських валют у вересні серйозно впадуть.
Південнокорейська вона коливалася близько 13-річного мінімуму і була найгіршою азіатською валютою у вересні, втративши понад 6%. Послаблення економічних тенденцій у Китаї, що є основним торговим партнером, у поєднанні із зростанням інфляції та цін на сировинні товари погіршили перспективи економіки Південної Кореї.
Дані в п'ятницю показали, що виробництво у величезному промисловому секторі Південної Кореї скоротилося у серпні набагато більше, ніж очікувалося, що є поганою ознакою для четвертої за величиною економіки Азії.
Японська єна впала на 0,2%, отримавши невелику підтримку від більш сприятливих, ніж очікувалося, даних з промислового виробництва та роздрібних продажів. Валюта також знизилася майже на 4% у вересні.
Індійська рупія впала на 0,3% майже до рекордного мінімуму напередодні очікуваного підвищення процентної ставки Резервним банком Індії. Очікується, що банк підвищить ставки на 50 базисних пунктів, щоб приборкати інфляцію та підтримати рупію.
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