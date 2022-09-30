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Фондові біржі АТР знижуються 30 вересня на даних про рекордну інфляцію у Німеччині
08:24 30.09.2022 |
Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) знижуються в п'ятницю, трейдери оцінюють останні дані про рекордну річну інфляцію в Німеччині, свідчать дані торгів та коментарі аналітиків.
Станом на 7:57 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижувався на 0,21% - до 3034,85 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,6%, до 1925,51 пункту, гонконгський Hang Seng Index %, до 17 147 пунктів. Південнокорейський KOSPI зменшувався на 0,31%, до 2164,1 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 1,15%, до 6479,4 пунктів, японський Nikkei 225 падав на 2,32%, до 25809 пунктів.
Як зазначають аналітики ING, слова яких цитує агентство Ассошіейтед Прес, песимізм на ринках Азії викликаний останньою німецькою статистикою. Річна інфляція в Німеччині за підсумками вересня, за попередньою оцінкою, прискорилася до 10% у річному вираженні з 7,9% на місяць раніше, оновивши історичний максимум. Експерти також попередили, що це може бути не граничним значенням.
Загалом ринки АТР повторюють динаміку четверга на світових фондових ринках - європейські індекси закрилися зниженням на 1,5-1,8%, американські - на 1,5-2,8%.
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