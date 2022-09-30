Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фондові біржі АТР знижуються 30 вересня на даних про рекордну інфляцію у Німеччині

08:24 30.09.2022 |

Фінанси

 

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) знижуються в п'ятницю, трейдери оцінюють останні дані про рекордну річну інфляцію в Німеччині, свідчать дані торгів та коментарі аналітиків.

Станом на 7:57 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижувався на 0,21% - до 3034,85 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,6%, до 1925,51 пункту, гонконгський Hang Seng Index %, до 17 147 пунктів. Південнокорейський KOSPI зменшувався на 0,31%, до 2164,1 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 1,15%, до 6479,4 пунктів, японський Nikkei 225 падав на 2,32%, до 25809 пунктів.

Як зазначають аналітики ING, слова яких цитує агентство Ассошіейтед Прес, песимізм на ринках Азії викликаний останньою німецькою статистикою. Річна інфляція в Німеччині за підсумками вересня, за попередньою оцінкою, прискорилася до 10% у річному вираженні з 7,9% на місяць раніше, оновивши історичний максимум. Експерти також попередили, що це може бути не граничним значенням.

Загалом ринки АТР повторюють динаміку четверга на світових фондових ринках - європейські індекси закрилися зниженням на 1,5-1,8%, американські - на 1,5-2,8%.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,5611
  0,5869
 1,68

Курс обміну валют на вчора, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,32 0,79 42,2858  0,11 0,25
EUR 39,3917  0,31 0,80 40,7458  0,17 0,42

Міжбанківський ринок на вчора, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес