Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індекси Уолл-стріт впали 23 вересня, оскільки інвестори переймаються через про підвищення ставок та рецесії

08:12 26.09.2022 |

Фінанси

 

Основні індекси Уолл-стріт різко впали в п'ятницю, оскільки стурбовані інвестори продовжували змінювати позиції, відбиваючи побоювання, що яструбина політика Федеральної резервної системи США щодо стримування інфляції підштовхне американську економіку до рецесії.

Dow ледь не закрився більш ніж на 20% нижче свого рекордного піку закриття 4 січня в 36 799,64 пункту, а це означає, що індекс блакитних фішок не досяг позначки ведмежого ринку, згідно з визначенням, що широко використовується.

S&P 500 та Nasdaq вже знаходяться на ведмежому ринку.

Проте всі три індекси зазнали сильного тижневого зниження. Nasdaq впав на 5,03% - другий тиждень поспіль падіння більш ніж на 5% - при цьому S&P знизився на 4,77%, а Dow - на 4%.

Після величезних прибутків за останні два роки Уолл-стріт у 2022 році була вражена занепокоєнням з приводу багатьох проблем, включаючи війну в Україні, енергетичну кризу в Європі, спалахи COVID-19 у Китаї та пригнічення фінансових умов у всьому світі.

Півдюжини центральних банків, у тому числі в США, Великій Британії, Швеції, Швейцарії та Норвегії, минулого тижня підвищили ставки для боротьби з інфляцією, але сигнал ФРС про те, що високі ставки в США збережуться до 2023 року, застав ринки зненацька.

"Були деякі оптимісти, які говорять, що інфляція, можливо, знаходиться під контролем, але ФРС фактично наказала їм сісти і заткнутися", - сказав Девід Рассел, віце-президент з ринкової аналітики в TradeStation Group.

«ФРС намагається зірвати пластир, намагаючись вбити інфляцію, поки ринок праці все ще сильний».

Жахливі прогнози кількох компаній також ускладнили проблеми в період сезонної слабкості ринків. Відмовившись від свого прогнозу доходів минулого тижня, FedEx Corp заявила у четвер про скорочення витрат на суму до 2,7 млрд доларів після того, як падіння попиту підірвало прибуток у першому кварталі.

Акції гіганта доставки впали на 3,4% до найнижчого рівня закриття з 30 червня 2020 року.

За даними Refinitiv, прогнозоване зростання прибутку S&P 500 у третьому кварталі становить 4,6% порівняно з 5% минулого тижня.

Goldman Sachs знизив цільовий показник базового індексу S&P 500 на кінець року приблизно на 16% до 3600 пунктів.

"Ми змушуємо всіх переоцінювати, як далеко зайде ФРС, і це бентежить економіку", - сказав Ед Мойя, старший ринковий аналітик OANDA.

«Це стає базовим сценарієм, згідно з яким на цю економіку чекає жорстка посадка, і це жахливе середовище для акцій США».

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 486,27 пунктів, або 1,62%, до 29 590,41 пунктів, S&P 500 - на 64,76 пунктів, або 1,72%, до 3693,23 пунктів, а Nasdaq Composite - на 198,88 пунктів, або 1,8%, до 10 867,93 пунктів.

Усі 11 основних секторів S&P знизилися на чолі з падінням акцій енергетичних компаній на 6,8%. Акції, пов'язані з нафтою та газом, постраждали через зниження цін на нафту, які впали у відповідь на побоювання щодо попиту в умовах рецесії та сильного долара США.

Особливо постраждали нафтосервісні послуги: Helmerich та Payne Inc впали на 11,2%, а акції Schlumberger впали на 8,4%. Акції Halliburton Co впали на 8,7%, що стало найнижчим показником із 3 січня.

Індекс волатильності CBOE, також відомий як індикатор страху Уолл-стріт, зріс до тримісячного максимуму 29,92.

Обсяг на біржах США становив 13,29 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,11 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

S&P 500 не продемонстрував нових 52-тижневих максимумів та 151 нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 10 нових максимумів та 823 нових мінімуму.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,2375
  0,4279
 1,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3310  0,20 0,49 42,4048  0,37 0,88
EUR 40,0197  0,19 0,48 41,4814  0,60 1,42

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес