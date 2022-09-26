Індекси Уолл-стріт впали 23 вересня, оскільки інвестори переймаються через про підвищення ставок та рецесії

Основні індекси Уолл-стріт різко впали в п'ятницю, оскільки стурбовані інвестори продовжували змінювати позиції, відбиваючи побоювання, що яструбина політика Федеральної резервної системи США щодо стримування інфляції підштовхне американську економіку до рецесії.

Dow ледь не закрився більш ніж на 20% нижче свого рекордного піку закриття 4 січня в 36 799,64 пункту, а це означає, що індекс блакитних фішок не досяг позначки ведмежого ринку, згідно з визначенням, що широко використовується.

S&P 500 та Nasdaq вже знаходяться на ведмежому ринку.

Проте всі три індекси зазнали сильного тижневого зниження. Nasdaq впав на 5,03% - другий тиждень поспіль падіння більш ніж на 5% - при цьому S&P знизився на 4,77%, а Dow - на 4%.

Після величезних прибутків за останні два роки Уолл-стріт у 2022 році була вражена занепокоєнням з приводу багатьох проблем, включаючи війну в Україні, енергетичну кризу в Європі, спалахи COVID-19 у Китаї та пригнічення фінансових умов у всьому світі.

Півдюжини центральних банків, у тому числі в США, Великій Британії, Швеції, Швейцарії та Норвегії, минулого тижня підвищили ставки для боротьби з інфляцією, але сигнал ФРС про те, що високі ставки в США збережуться до 2023 року, застав ринки зненацька.

"Були деякі оптимісти, які говорять, що інфляція, можливо, знаходиться під контролем, але ФРС фактично наказала їм сісти і заткнутися", - сказав Девід Рассел, віце-президент з ринкової аналітики в TradeStation Group.

«ФРС намагається зірвати пластир, намагаючись вбити інфляцію, поки ринок праці все ще сильний».

Жахливі прогнози кількох компаній також ускладнили проблеми в період сезонної слабкості ринків. Відмовившись від свого прогнозу доходів минулого тижня, FedEx Corp заявила у четвер про скорочення витрат на суму до 2,7 млрд доларів після того, як падіння попиту підірвало прибуток у першому кварталі.

Акції гіганта доставки впали на 3,4% до найнижчого рівня закриття з 30 червня 2020 року.

За даними Refinitiv, прогнозоване зростання прибутку S&P 500 у третьому кварталі становить 4,6% порівняно з 5% минулого тижня.

Goldman Sachs знизив цільовий показник базового індексу S&P 500 на кінець року приблизно на 16% до 3600 пунктів.

"Ми змушуємо всіх переоцінювати, як далеко зайде ФРС, і це бентежить економіку", - сказав Ед Мойя, старший ринковий аналітик OANDA.

«Це стає базовим сценарієм, згідно з яким на цю економіку чекає жорстка посадка, і це жахливе середовище для акцій США».

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 486,27 пунктів, або 1,62%, до 29 590,41 пунктів, S&P 500 - на 64,76 пунктів, або 1,72%, до 3693,23 пунктів, а Nasdaq Composite - на 198,88 пунктів, або 1,8%, до 10 867,93 пунктів.

Усі 11 основних секторів S&P знизилися на чолі з падінням акцій енергетичних компаній на 6,8%. Акції, пов'язані з нафтою та газом, постраждали через зниження цін на нафту, які впали у відповідь на побоювання щодо попиту в умовах рецесії та сильного долара США.

Особливо постраждали нафтосервісні послуги: Helmerich та Payne Inc впали на 11,2%, а акції Schlumberger впали на 8,4%. Акції Halliburton Co впали на 8,7%, що стало найнижчим показником із 3 січня.

Індекс волатильності CBOE, також відомий як індикатор страху Уолл-стріт, зріс до тримісячного максимуму 29,92.

Обсяг на біржах США становив 13,29 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,11 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

S&P 500 не продемонстрував нових 52-тижневих максимумів та 151 нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 10 нових максимумів та 823 нових мінімуму.