Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індекси Уолл-стріт впали третій день поспіль, оскільки побоювання щодо зростання позначаються на технологіях

07:58 23.09.2022 |

Фінанси

 

Основні індекси Уолл-стріт завершили сесію в четвер зниженням, падаючи третю сесію поспіль, оскільки інвестори відреагували на останні агресивні дії Федеральної резервної системи зі стримування інфляції шляхом продажу акцій компаній, що ростуть, у тому числі технологічних компаній.

ФРС підвищила ставки на очікувані 75 базисних пунктів у середу і сигналізувала про тривалішу траєкторію політичних ставок, ніж передбачалося ринками, що посилило побоювання з приводу подальшої волатильності в торгівлі акціями та облігаціями протягом року, в якому вже спостерігалися ведмежі ринки для обох класів активів.

Прогнози центрального банку США з економічного зростання, опубліковані в середу, також привернули увагу: цього року зростання становило лише 0,2%, а 2023 року - 1,2%.

Нервовість вже була присутня на ринку після того, як низка компаній - зовсім недавно FedEx Corp і Ford Motor Co - опублікували похмурі прогнози щодо доходів.

За даними Refinitiv, станом на п'ятницю прогнозоване зростання прибутку S&P 500 у третьому кварталі становить 5%. Без урахування енергетичного сектора темпи зростання становить -1,7%.

Форвардне ставлення ціни до прибутку S&P 500, загальний показник для оцінки акцій, у 16,8 разів перевищує прибуток, що набагато нижче майже 22-кратного форвардного відношення P/E, що мав акції на початку року.

Дев'ять із 11 основних секторів S&P впали, насамперед через зниження на 2,2% та 1,7%, відповідно, споживчих та фінансових акцій.

Акції технологічних та зростаючих компаній з мегакапіталізацією, таких як Amazon.com Inc, Tesla Inc та Nvidia Corp, впали на 1-5,3%, оскільки еталонна прибутковість казначейських облігацій США досягла 11-річного максимуму.

Підвищення прибутковості особливо позначається на оцінках компаній технологічного сектора, які мають високі очікувані доходи в майбутньому та становлять значну частину зважених за ринковою капіталізацією індексів, таких як S&P 500.

Технологічний сектор S&P 500 цього року впав на 28%, порівняно з падінням базового індексу на 21,2%.

"Якщо у нас, як і раніше, буде липка інфляція, і якщо (голова ФРС Джером) Пауелл буде дотримуватися своєї позиції, як він вказує, я думаю, що ми увійдемо в рецесію, і ми побачимо значне зниження очікувань щодо доходів", - сказав Майк Маллані, директор з глобальних ринків у Бостоні. Партнери

"Якщо це станеться, я твердо переконаний, що за таких умов ми подолаємо позначку 3,636", - додав він, маючи на увазі мінімум середини червня S&P 500, його найслабшу точку року.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 107,1 пункту, або 0,35%, до 30 076,68 пункту, S&P 500 - на 31,94 пункту, або 0,84%, до 3757,99 пункту, а Nasdaq Composite - на 153,39 пунктів, або 1,37%, до 11 066,81 пунктів.

 Великі авіалінії США, які пережили відновлення на тлі збільшення кількості поїздок після зняття обмежень на пандемію, також упали: United Airlines та American Airlines впали на 4,6% та 3,9% відповідно. Це збільшило втрати за останні три дні до 11% для United та 10,6% для American.

JetBlue Airways Corp, що подешевшала на 7,1% і зафіксувала третій збиток поспіль, закрилася на найнижчому рівні з березня 2020 року.

Акції Darden Restaurants Inc впали на 4,4% після того, як материнська компанія Olive Garden повідомила про погані продажі в першому кварталі.

Обсяг на біржах США становив 11,39 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,91 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

S&P 500 зафіксував один новий 52-тижневий максимум та 123 нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 18 нових максимумів та 699 ​​нових мінімумів.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,0768
  0,1316
 0,36

Курс обміну валют на вчора, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3621  0,27 0,65 42,7021  0,16 0,38
EUR 40,5297  0,40 0,97 42,0503  0,39 0,93

Міжбанківський ринок на вчора, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес