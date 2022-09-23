Індекси Уолл-стріт впали третій день поспіль, оскільки побоювання щодо зростання позначаються на технологіях

Основні індекси Уолл-стріт завершили сесію в четвер зниженням, падаючи третю сесію поспіль, оскільки інвестори відреагували на останні агресивні дії Федеральної резервної системи зі стримування інфляції шляхом продажу акцій компаній, що ростуть, у тому числі технологічних компаній.

ФРС підвищила ставки на очікувані 75 базисних пунктів у середу і сигналізувала про тривалішу траєкторію політичних ставок, ніж передбачалося ринками, що посилило побоювання з приводу подальшої волатильності в торгівлі акціями та облігаціями протягом року, в якому вже спостерігалися ведмежі ринки для обох класів активів.

Прогнози центрального банку США з економічного зростання, опубліковані в середу, також привернули увагу: цього року зростання становило лише 0,2%, а 2023 року - 1,2%.

Нервовість вже була присутня на ринку після того, як низка компаній - зовсім недавно FedEx Corp і Ford Motor Co - опублікували похмурі прогнози щодо доходів.

За даними Refinitiv, станом на п'ятницю прогнозоване зростання прибутку S&P 500 у третьому кварталі становить 5%. Без урахування енергетичного сектора темпи зростання становить -1,7%.

Форвардне ставлення ціни до прибутку S&P 500, загальний показник для оцінки акцій, у 16,8 разів перевищує прибуток, що набагато нижче майже 22-кратного форвардного відношення P/E, що мав акції на початку року.

Дев'ять із 11 основних секторів S&P впали, насамперед через зниження на 2,2% та 1,7%, відповідно, споживчих та фінансових акцій.

Акції технологічних та зростаючих компаній з мегакапіталізацією, таких як Amazon.com Inc, Tesla Inc та Nvidia Corp, впали на 1-5,3%, оскільки еталонна прибутковість казначейських облігацій США досягла 11-річного максимуму.

Підвищення прибутковості особливо позначається на оцінках компаній технологічного сектора, які мають високі очікувані доходи в майбутньому та становлять значну частину зважених за ринковою капіталізацією індексів, таких як S&P 500.

Технологічний сектор S&P 500 цього року впав на 28%, порівняно з падінням базового індексу на 21,2%.

"Якщо у нас, як і раніше, буде липка інфляція, і якщо (голова ФРС Джером) Пауелл буде дотримуватися своєї позиції, як він вказує, я думаю, що ми увійдемо в рецесію, і ми побачимо значне зниження очікувань щодо доходів", - сказав Майк Маллані, директор з глобальних ринків у Бостоні. Партнери

"Якщо це станеться, я твердо переконаний, що за таких умов ми подолаємо позначку 3,636", - додав він, маючи на увазі мінімум середини червня S&P 500, його найслабшу точку року.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 107,1 пункту, або 0,35%, до 30 076,68 пункту, S&P 500 - на 31,94 пункту, або 0,84%, до 3757,99 пункту, а Nasdaq Composite - на 153,39 пунктів, або 1,37%, до 11 066,81 пунктів.

Великі авіалінії США, які пережили відновлення на тлі збільшення кількості поїздок після зняття обмежень на пандемію, також упали: United Airlines та American Airlines впали на 4,6% та 3,9% відповідно. Це збільшило втрати за останні три дні до 11% для United та 10,6% для American.

JetBlue Airways Corp, що подешевшала на 7,1% і зафіксувала третій збиток поспіль, закрилася на найнижчому рівні з березня 2020 року.

Акції Darden Restaurants Inc впали на 4,4% після того, як материнська компанія Olive Garden повідомила про погані продажі в першому кварталі.

Обсяг на біржах США становив 11,39 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,91 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

S&P 500 зафіксував один новий 52-тижневий максимум та 123 нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 18 нових максимумів та 699 ​​нових мінімумів.



