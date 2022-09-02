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Курс єни 2 вересня прискорив падіння проти долара
12:40 02.09.2022 |
Японська національна валюта продовжила падіння у п'ятницю до рівня 140,43 ієн за долар, з посиланням на Банк Японії (Центральний банк країни) повідомило агентство Кіодо.
Розрив із показниками на момент закриття торгів попереднього дня становив майже одну ієну - 0,96 єн. Вранці, коли курс ієни опустився до рівня серпня 1998 року - 140,12 ієн за долар. Уряд Японії в особі генерального секретаря Хірокадзу Мацуно прокоментував це як те, що кабінет міністрів "з напруженою увагою стежить" за змінами на валютному ринку. Він також зазначив, що різкі стрибки на ринку небажані.
У другій половині дня п'ятниці ця тенденція посилилася, і єна опустилася до 140, 43 за долар.
Це пов'язано із сильною відмінністю підходу американського та японського центробанків до монетарної політики - Федрезерв США продовжує піднімати облікову ставку, тоді як Банк Японії тримає її на негативному рівні.
Федеральна резервна система (ФРС) США знову підтвердила намір підвищувати облікову ставку, у вересні очікується її збільшення ще на 0,75 п.п. Підвищення ставки є позитивним для долара. При цьому зростає і прибутковість американських держбондів. Японія ж, навпаки, продовжує дотримуватися ультрам'якої монетарної політики: у липні японський центробанк вкотре зберіг облікову ставку на негативному рівні мінус 0,1%.
Крім того, показники ділової активності США виявилися кращими за прогнози. Згідно з даними американського Інституту управління постачаннями (Institute for Supply Management, ISM), індекс ділової активності в промисловості США (ISM Manufacturing) у серпні залишився на рівні липня 52,8%. Аналітики, опитані порталом DailyFХ, очікували на зниження показника до 52%. Показник другий місяць поспіль залишається на мінімальному з червня 2020 року. При цьому індекс зайнятості у промисловості країни зріс до 54,2% з рівня липня 49,9%.
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