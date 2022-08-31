Уолл-стріт 30 серпня закрився падінням третю сесію поспіль через побоювання з приводу підвищення ставки ФРС

Американські фондові індекси закрилися зниженням третю сесію поспіль у вівторок, оскільки зростання кількості вакансій посилило побоювання, що Федеральна резервна система США має ще одну причину для збереження агресивного курсу підвищення процентних ставок для боротьби з інфляцією.

Базовий індекс S&P 500 упав більш ніж на 5% після того, як голова ФРС Джером Пауелл у п'ятницю підтвердив рішучість центрального банку підвищити відсоткові ставки навіть за умов уповільнення економіки.

Попит на робочу силу не показав ознак охолодження, оскільки кількість вакансій у США зросла до 11,239 млн. у липні, а попередній місяць був різко переглянутий у бік підвищення. Окремий звіт показав, що споживча довіра сильно відновилася у серпні після трьох послідовних щомісячних спадів.

"Вони повинні послабити ринок праці, і як вони збираються це зробити - вони занижують ставки і роблять речі настільки дорогими, що люди скорочуватимуть витрати, попит впаде, людей звільнятимуть", - сказав Кен Полкарі, керуючий партнер Kace Capital Advisors у Бока-Ратон, Флорида.

"Це стримуватиме їх і в подальшому".

Ці дані посилюють увагу до серпневих даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі, які мають бути опубліковані у п'ятницю.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 308,12 пунктів, або 0,96%, до 31 790,87 пунктів, індекс S&P 500 .SPX - на 44,45 пунктів, або 1,10%, до 3986,16 пунктів, а індекс Nasdaq Composite .IXIC - на 134,53 пунктів, або 1,12%, до 11 883,14 пунктів.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс заявив у вівторок, що центральному банку, ймовірно, потрібно буде підвищити облікову ставку на рівні близько 3,5%, і навряд чи взагалі знизить процентні ставки наступного року, оскільки він бореться з інфляцією.

Проте президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік заявив у есе, опублікованому у вівторок, що ФРС може «згорнути» свою нещодавню серію підвищень на 75 базисних пунктів, якщо нові дані покажуть, що інфляція «явно» сповільнюється. Президент ФРБ Річмонда Томас Баркін заявив, що обіцянка ФРС знизити інфляцію до цільового рівня 2% не обов'язково призведе до серйозної рецесії.

Трейдери оцінюють ймовірність третього підвищення ставки на 75 базисних пунктів на вересневому засіданні ФРС із ймовірністю 74,5%.

Кожен із 11 секторів S&P 500 був на негативній території, при цьому енергетичний сектор упав на 3,36%, що є найбільшим падінням у відсотках, оскільки ціни на нафту знизилися більш ніж на 5% через побоювання, що уповільнення світової економіки може підірвати попит.

Чутливі до відсоткових ставок акції зростання мегакапіталізації та акції технологічних компаній, такі як Microsoft CorpMSFT.O, що знизилися на 0,85%, та Apple Inc AAPL.O, що знизилися на 1,53%, були одними з найбільших гальм для еталонного індексу.

І S&P 500, і Nasdaq пробилися нижче за свою 50-денну ковзну середню. S&P 500 також ненадовго впав нижче за 50-відсотковий рівень корекції Фібоначчі з мінімуму червня до максимуму серпня, що є ще одним ключовим технічним індикатором, що розглядається аналітиками як підтримка.

Індекс волатильності CBOE, також відомий як індикатор страху Уолл-стріт, зріс третю сесію поспіль і досяг шеститижневого максимуму на позначці 27,69 пункту.

Занепокоєння посилюється тим, що тайванські військові зробили попереджувальні постріли китайським безпілотником, який пролетів над острівцем, контрольованим Тайванем, недалеко від узбережжя Китаю.

Акції Best Buy Co BBY.N зросли на 1,61%, ставши одним з лідерів зростання S&P 500 після того, як компанія повідомила про менше, ніж очікувалося, падіння квартальних порівняних продажів завдяки різким знижкам.

Обсяг на біржах США становив 10,51 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,54 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Випусків, що відхиляються, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 4,27 до 1; на Nasdaq співвідношення 2,44 до 1.

S&P 500 не показав нових 52-тижневих максимумів та 18 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 15 нових максимумів та 217 нових мінімумів.