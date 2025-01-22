SEC за адміністрації Трампа запускає робочу групу для зниження регуляції криптовалют

Адміністрація Дональда Трампа оголосила про перший реальний крок у напрямку зниження регуляції для криптовалютної індустрії, представивши ініціативу зі створення загальної регуляторної бази для цифрових активів, повідомляє CNBC.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) повідомила, що виконувач обов'язків голови Марк Уеда запустив "криптовалютну робочу групу", яка зосередиться на забезпеченні прозорості для ринку криптовалют, обсяг якого оцінюється у $3,7 трильйона. Керувати ініціативою буде комісар SEC Гестер Пірс, відома своїм позитивним ставленням до криптовалют, яка давно закликає до розробки чітких і гнучких регуляцій у сфері цифрових активів.

У заяві, що супроводжувала оголошення, Пірс наголосила на важливості співпраці: "Ми з нетерпінням очікуємо співпраці з громадськістю для створення регуляторного середовища, яке захищає інвесторів, сприяє залученню капіталу, підтримує цілісність ринку та стимулює інновації".

Робоча група зосередиться на розробці правил для криптовалютних проєктів, включно з рекомендаціями щодо реєстрації токенів та монет.

Ця новина була позитивно сприйнята криптовалютним ринком: Bitcoin виріс на 2,4% і перевищив позначку $106 000. Лідери галузі схвально відреагували на зміну тону в регуляторній політиці, яка помітно відрізняється від підходу адміністрації Джо Байдена, відомого жорсткими обмеженнями.

За часів президентства Байдена тодішній голова SEC Гері Генслер зазнавав критики за стримування криптовалютних біржових фондів (ETF), запровадження жорстких правил бухгалтерського обліку та агресивні дії проти криптовалютних компаній. Відсутність чітких регуляцій була частою причиною суперечок.

Криптовалютна робоча група планує організовувати громадські слухання та залучати думки різних зацікавлених сторін, включаючи інвесторів, науковців та лідерів галузі. Також планується співпраця з іншими федеральними агентствами, такими як Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC), для уніфікації регуляцій.

Це оголошення узгоджується з обіцянками Трампа підтримувати цифрові активи та сприяти розвитку блокчейн-інновацій. Напередодні своєї інавгурації Трамп підтвердив свою зацікавленість до криптовалют, випустивши мемкоїн $TRUMP, а перша леді Меланія Трамп представила свій токен $MELANIA. Обидва токени спочатку зазнали різкого зростання, але згодом їхні курси почали знижуватися. Втім, багато хто в криптоіндустрії критикує Трампа за рішення запустити власний мемкоїн, зазначаючи, що це може нашкодити як самому президенту, так і криптовалютним бізнесам, що прагнуть отримати легшу регуляцію та суспільне визнання.







