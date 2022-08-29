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АНАЛІТИКА

Єврооблігації України за тиждень подешевшали в середньому на 6,7%

12:00 29.08.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Українські єврооблігації за другий тиждень після досягнення угоди про відстрочку виплат на два роки подешевшали в середньому на 6,7%, при цьому на "довгому" кінці кривої зниження котирувань було суттєвішим.

За інформацією Bloomberg, найменше впали в ціні найкоротші доларові папери з погашенням у 2024 та 2025 роках - відповідно на 4,4% та 2%. Тепер вони котируються з прибутковістю (середня між ставками попиту та пропозиції) 78% та 56,8% річних відповідно.

Доларові облігації в середині кривої подешевшали за тиждень у середньому на 6% і котируються в діапазоні від 23,5% до 24,5% від номіналу, що відповідає ставкам доходності від 51,6% річних за паперами з погашенням у вересні 2026 року до 34 ,7% річних - за паперами з погашенням у листопаді 2030 року.

Нарешті "найдовші" доларові папери з погашенням у 2031-2035 роках опустилися в ціні до 21,9-21,2% від номіналу, що відповідає прибутковості від 30,5% до 28,2% річних.

Що стосується єврооблігацій у євро, то папери з погашенням у 2028 році котирувалися по 21,2% від номіналу, у 2032 році - 19,5% від номіналу, що відповідало ставкам 41,3% у першому випадку та 27,7% річних. у другому.

Трохи подешевшали за минулий тиждень і ВВП-варранти - на 2,7%, до 33,9% від умовної вартості. Падіння могло бути більшим, однак у п'ятницю їх котирування зросли на 2,4%, чому могли сприяти слова першого віце-прем'єра - міністра економіки Юлії Свириденко про можливе зростання економіки наступного року на 15,5%.

У той же час, незважаючи на падіння котирувань минулого тижня, якщо порівняти поточні котирування єврооблігацій України з котируваннями, які були за день до досягнення угоди про відстрочку, вони зросли у ціні в середньому на 18,5%. ВВП-варанти за цей час подорожчали на 27,3%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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