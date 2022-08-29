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Фондовий ринок США впав на заявах Пауелла, Dow Jones показав максимальне зниження з травня
07:34 29.08.2022 |
Фондові індекси США різко знизилися в п'ятницю на заявах голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла, який підтвердив рішучість американського ЦБ продовжувати посилення грошово-кредитної політики, щоб узяти під контроль інфляцію.
Падіння індексу Dow Jones Industrial Average перевищило 1000 пунктів і було максимальним у відсотковому вираженні із 18 травня. S&P 500 і Nasdaq Composite показали різке зниження з червня.
Заяви Пауелла, який виступав на щорічному економічному симпозіумі в Джексон-Хоулі, були більш "яструбиними", ніж очікували учасники ринку, зазначає Market Watch. Пауелл постарався зруйнувати будь-які надії інвесторів на те, що подальше посилення політики Федрезерву буде менш агресивним, заявивши, що відновлення цінової стабільності потребує жорстких дій від ФРС.
"Ми цілеспрямовано рухаємо нашу політику до стану, коли вона серйозно обмежуватиме економічну активність", - сказав Пауелл.
"Підвищення ставок, уповільнення економічного зростання та ослаблення ринку праці стримають інфляцію, але також і завдадуть деякого болю домогосподарствам і бізнесу. Це сумна ціна зниження інфляції. Однак нездатність відновити цінову стабільність означатиме ще більший біль", - заявив він.
"Трейдери чекали від Пауелла жорстких заяв, але почувши саме їх відреагували негативно, - зазначає інвестиційний стратег State Street Global Advisors Майкл Ерон, слова якого наводить Dow Jones. - Таке відчуття, що вони наївно сподівалися на можливість зміни думки Пауелла, а він замість цього посилив риторику".
"Ключовий висновок із промови Пауелла - це те, що він зачинив двері для ідеї про можливість розвороту політики ФРС у короткостроковій перспективі", - каже аналітик BNY Mellon Investment Management Джейк Джоллі.
Статдані, опубліковані у п'ятницю, показали слабші, ніж очікувалося, темпи підвищення як витрат, так і доходів американців у липні за деякого послаблення інфляції.
Витрати населення США минулого місяця зросли на 0,1% порівняно з червнем, доходи зросли на 0,2%, повідомило міністерство торгівлі країни. Експерти, опитані агентством Bloomberg, у середньому прогнозували підвищення першого показника на 0,5%, другого - на 0,6%.
Індекс споживчих цін (індекс PCE) у липні опустився на 0,1% щодо попереднього місяця, а його зростання у річному вираженні сповільнилося до 6,3% із 6,8%.
Підіндекс акцій технологічних компаній став лідером зниження серед галузевих індикаторів S&P 500 у п'ятницю, втративши 4,3%. Папери Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подешевшали на 4,8%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 3,8%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 4,6%.
Акції Dell Technologies (SPB: DELL) Inc. впали у ціні на 13,5% за підсумками торгів у п'ятницю. Компанія збільшила виторг у другому фінкварталі на 9%, проте показник не виправдав прогнозів ринку.
Вартість паперів VMWare Inc. (SPB: VMW) опустилася на 2,5%. Американський розробник технологій у сфері хмарної інфраструктури зафіксував 16% зниження чистого прибутку у другому фінкварталі. Прибуток без урахування разових факторів і виручка компанії перевершили очікування експертів.
Ціна акцій Electronic Arts (SPB: EA) Inc. піднялася на 3,5% на інформації про те, що Amazon.com Inc. збирається зробити пропозицію про покупку компанії.
Індекс Dow Jones Industrial Average до закриття ринку в п'ятницю впав на 1008,38 пункту (3,03%) і склав 32283,4 пункту.
Standard & Poor's 500 знизився на 141,46 пункту (3,37%) - до 4057,66 пункту.
Nasdaq Composite втратив 497,56 пункту (3,94%) і становив 12141,71 пункту.
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