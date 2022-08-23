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АНАЛІТИКА

Долар стійкий 23 серпня, євро впав на дводесятирічний мінімум через економічні проблеми

08:43 23.08.2022 |

Фінанси

 

Долар твердо тримається у вівторок на фінансових потоках у пошуках притулку, тоді як євро балансує близько двадцятирічного мінімуму, оскільки Європа стикається з проблемами енергопостачання та ширшими проблемами економічного зростання.

Євро досяг найнижчого рівня з кінця 2002 року в розмірі 0,9926 долара за ніч і востаннє був трохи вищим - 0,9941 долара.

Росія призупинить постачання природного газу до Європи газопроводом «Північний потік-1» на три дні наприкінці місяця, що стане останнім нагадуванням про нестабільний стан енергопостачання континенту.

Хвилі тепла на континенті вже створили навантаження на енергопостачання, і зростають побоювання, що будь-які перебої у зимові місяці можуть мати руйнівні наслідки для ділової активності.

"З огляду на нинішній настрій, очевидно, є побоювання, що це буде три дні чи три роки", - сказав Рей Аттрілл, голова відділу валютної стратегії в Національному банку Австралії.

«Це справді буде просто триденне технічне обслуговування чи це просто ще один приклад вепонізації постачання газу до Європи?»

Фунт також упав до нового 2,5-річного мінімуму напередодні і вагався біля цього рівня на позначці 1,17715 долара на азійських торгах. Японська єна стабілізувалася на рівні 137,265 за долар після досягнення місячного мінімуму 137,705.

І навпаки, австралійський та новозеландський долари були відносно стійкими, що Аттрілл із NAB пояснив тим, що увага ринку була притягнута до слабкості перспектив Європи.

Головними інтересами інвесторів у вівторок будуть дані про індекс ділової активності у виробничому секторі єврозони та Великобританії, які будуть опубліковані пізніше того ж дня, що дасть додаткову ясність щодо траєкторії зростання відповідних економік.

Інвестори також чекають на протокол останнього засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ) з питань політики у четвер, який, ймовірно, прозвучить яструбино, навіть незважаючи на те, що континенту загрожує спад економічного зростання.

Австралієць виріс на 0,28% до 0,6898 долара, тоді як ківі також додав 0,28% до 0,6190 долара.

В Азії долар торгувався на рівні 6,8652 проти офшорного юаня, неподалік майже дворічного максимуму в 6,8752, досягнутого в понеділок.

По відношенню до кошика валют, у якому євро має найбільшу вагу, індекс долара США твердо тримався на рівні 108,9, намагаючись пробити двадцятирічний максимум 109,29, досягнутий у липні.

Ще одна причина, через яку інвестори шукають притулку в доларах, полягає в зростаючому ризику яструбиного повідомлення з симпозіуму Федеральної резервної системи в Джексон-Хоулі, відзначеного кількома офіційними особами минулого тижня.

Прибутковість еталонних 10-річних казначейських облігацій зросла приблизно на 4 базові пункти за тиждень і востаннє становила 3,0165%. Прибутковість дворічних казначейських облігацій зросла приблизно на 5 базисних пунктів до 3,3102%, оскільки інвестори продовжували стежити за інфляцією та режимом спостереження за ФРС.
За матеріалами: investing.com
 

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