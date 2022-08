Американськікі індекси різко знизилися 22 серпня через побоювання агресивних дій ФРС

Індекси Уолл-стріт у понеділок різко знизилися, оскільки інвестори виявляють стурбованість щодо засідання Федеральної резервної системи США наприкінці цього тижня в Джексон-Хоулі, штат Вайомінг, яке, як очікується, зміцнить тверду прихильність центрального банку до боротьби з інфляцією.

Усі 11 галузевих індексів S&P 500 злизилися. Очолив падіня споживчиий, знизишись на 2,84%. Слідом були втрати в інформаційних технологіях на 2,78%.

Nvidia Corp впала на 4,6%, а Amazon.com Inc - на 3,6%, у той час як Microsoft Corp і Apple Inc втратили більше 2% кожна, оскільки еталонна прибутковість 10-річних казначейських облігацій США зросла до найвищого рівня з 21 липня.

Технологічні та інші акції, що швидко ростуть, часто падають, коли прибутковість облігацій зростає.

Після літнього ралі на Уолл-стріт, що завершився минулого тижня, S&P 500 у 2022 році продовжує знижуватися приблизно на 13%, а Nasdaq - більш ніж на 20%.

Індекс волатильності CBOE, показник страху Уолл-стріт, зріс до 23,9, найвищого рівня за останні два тижні.

У центрі уваги знаходиться промова голови ФРС Джерома Пауелла у п'ятницю на конференції центральних банків у Джексон-Хоулі, щоб отримати додаткові сигнали про те, наскільки агресивно ФРС може бути налаштована на підвищення процентних ставок у майбутньому.

«Пауелл спробує звучати яструбино, щоб знизити інфляційні очікування та обмежити фінансові умови. Тож це, швидше за все, стане негативним каталізатором для ринку», - попередив Джей Хетфілд, головний інвестиційний директор Infrastructure Capital Management у Нью-Йорку.

На думку економістів, опитаних агентством Reuters, у вересні ФРС, напевно, підвищить відсоткові ставки на 50 базисних пунктів.

Проте, трейдери розділилися між підвищенням на 50 базисних пунктів та підвищенням на 75 базисних пунктів центральним банком після того, як кілька політиків нещодавно виступили проти очікувань голубиного розвороту та наголосили на прихильності ФРС до боротьби з інфляцією.

Інвестори також шукатимуть подробиці про плани ФРС щодо скорочення свого балансу майже на 9 трильйонів доларів, процес, який розпочався у червні.

S&P 500 знизився на 2,14% і завершив сесію на позначці 4137,99 пунктів.

Індекс Nasdaq знизився на 2,55% до 12 381,57 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 1,91% до 33 063,61 пункту.

Побоювання з приводу уповільнення зростання вдарили по ринках у всьому світі. Центральний банк Китаю знизив деякі ключові ставки по кредитах у понеділок, щоб підтримати економіку, що сповільнюється, і напружений житловий сектор.

Павдіння європейських акцій також вплинуло на негативні настрої На Уолл-стріт після того, як російський "Газпром" заявив минулого тижня, що наприкінці серпня призупинить постачання природного газу до Європи на три дні.

Акції AMC Entertainment Holdings Inc впали на 42% після того, як розпочалися торги привілейованими акціями мережі кінотеатрів, а її британський конкурент Cineworld Group попередив про можливе банкрутство.

Акції Signify Health Inc зросли на 32% після повідомлення в неділю, що UnitedHealth Group Inc, Amazon, CVS Health Corp та Option Care Health Inc претендують на придбання компанії.

Акції, що падають, переважали над зростаючими в S&P 500 у співвідношенні 19,9 до 1.

S&P 500 показав один новий максимум та 32 нових мінімуму; Nasdaq зафіксував 30 нових максимумів та 171 новий мінімум.

Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 9,9 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,8 млрд акцій за попередні 20 сесій.