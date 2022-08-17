Фінансові новини
- |
- 17.08.22
- |
- 21:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У ЄС з'явиться єдиний криптовалютний регулятор
17:35 17.08.2022 |
Влада Євросоюзу створить новий регулюючий орган AMLA, якому доручать прямий нагляд за криптобізнесом. Про це йдеться у шостій директиві ЄС про протидію відмиванню грошей (AMLD6), пише The Block.
Єврокомісія подала відповідний законопроект 20 липня 2022 року. Раніше свою версію опублікувала Європейська рада.
Європарламент розгляне AMLD6 після серпневих канікул. Щойно останній схвалить свій варіант законопроекту, три органи набудуть так званого трилогу для остаточного узгодження його положень.
У виданні вважають, що створення AMLA, яке займає центральне місце в AMLD6, викличе найменше розбіжностей. Використання, включаючи комплектування штатів, займе роки.
У версіях Європейської ради та Єврокомісії Управління боротьби з відмиванням грошей безпосередньо контролюватиме, принаймні, «високозискові» криптофірми.
«Орган на рівні ЄС отримає повноваження прямого нагляду за певними фінансовими установами та непрямого нагляду/координації інших подібних організацій. Також він виконуватиме сполучну роль у регулюванні нефінансового сектору», - пояснили в The Block.
Поява наднаціонального органу стане великим кроком уперед для ЄС, вважають видання. Попередні AMLD, особливо четверта та п'ята від 2015 та 2018 років, встановлювали для країн-членів стандарти збору та надання певних даних, таких як інформація про бенефіціарне володіння корпораціями.
Сформовані реєстри є добрим прикладом розрізнених нормативних актів. Навіть серед країн, що надають безкоштовний доступ до корпоративної інформації, дані дуже відрізняються.
Подібна непрозорість, зокрема, дозволяла Binance кілька років повідомляти потенційним клієнтам про схвалення регуляторів Мальти на надання криптовалютних послуг.
AMLD5 встановив, що держави-члени повинні відноситися до криптобірж як до фінансових установ. Рішення залишили на розсуд держав-членів. Загальні вимоги до звітності стали підставою для створення єдиного регулятора.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВР продовжила «податкову амністію» на півроку - депутат
|Нардеп від Слуги народу Безугла поскаржилася в СБУ на волонтерів
|Кабмін передав держпідприємство «Спецтехноекспорт» в управління ГУР Міноборони
|Українські дипломати влаштували ДТП в Австрії. МЗС розпочало розслідування
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Почему полноразмерные наушники – лучший выбор для ценителей звука?
У РУБРИЦІ
|У ЄС з'явиться єдиний криптовалютний регулятор
|Заробітчани переказали в Україну за пів року $6,5 мільярда, – НБУ
|Депозитні ставки для фізосіб 17.08.22
|Євро та фунт стерлінгів 17 серпня стабільні до долара після виходу макростатистики
|Верховний суд дозволив відібрати у «Приватбанку» столичний готель "Мир" на користь ексвласників
|monobank підвищує тариф на зняття готівки у банкоматах
Бізнес
|Samsung анонсувала нові складані смартфони — смартфон-планшет Galaxy Fold4 та «розкладачку» Galaxy Flip4
|Маск продає акції Tesla на суму 6,9 млрд доларів, посилаючись на можливість примусової операції з Twitter
|США інвестують мільярди у виробництво напівпровідників
|Мобільні ігри приносять Activision Blizzard більше грошей, ніж ігри для ПК та консолей разом узяті
|YouTube запустив автоматичні українські субтитри
|Amazon купує виробника роботів-пилососів Roomba, компанію iRobot за $1,7 млрд
|Найпродуктивніші флагмани Android. У рейтингу AnTuTu змінилися лідери