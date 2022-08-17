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АНАЛІТИКА

У ЄС з'явиться єдиний криптовалютний регулятор

 

Влада Євросоюзу створить новий регулюючий орган AMLA, якому доручать прямий нагляд за криптобізнесом. Про це йдеться у шостій директиві ЄС про протидію відмиванню грошей (AMLD6), пише The Block.

Єврокомісія подала відповідний законопроект 20 липня 2022 року. Раніше свою версію опублікувала Європейська рада.

Європарламент розгляне AMLD6 після серпневих канікул. Щойно останній схвалить свій варіант законопроекту, три органи набудуть так званого трилогу для остаточного узгодження його положень.

У виданні вважають, що створення AMLA, яке займає центральне місце в AMLD6, викличе найменше розбіжностей. Використання, включаючи комплектування штатів, займе роки.

У версіях Європейської ради та Єврокомісії Управління боротьби з відмиванням грошей безпосередньо контролюватиме, принаймні, «високозискові» криптофірми.

«Орган на рівні ЄС отримає повноваження прямого нагляду за певними фінансовими установами та непрямого нагляду/координації інших подібних організацій. Також він виконуватиме сполучну роль у регулюванні нефінансового сектору», - пояснили в The Block.

Поява наднаціонального органу стане великим кроком уперед для ЄС, вважають видання. Попередні AMLD, особливо четверта та п'ята від 2015 та 2018 років, встановлювали для країн-членів стандарти збору та надання певних даних, таких як інформація про бенефіціарне володіння корпораціями.

Сформовані реєстри є добрим прикладом розрізнених нормативних актів. Навіть серед країн, що надають безкоштовний доступ до корпоративної інформації, дані дуже відрізняються.

Подібна непрозорість, зокрема, дозволяла Binance кілька років повідомляти потенційним клієнтам про схвалення регуляторів Мальти на надання криптовалютних послуг.

AMLD5 встановив, що держави-члени повинні відноситися до криптобірж як до фінансових установ. Рішення залишили на розсуд держав-членів. Загальні вимоги до звітності стали підставою для створення єдиного регулятора.


У ЄС з&apos;явиться єдиний криптовалютний регулятор

 
За матеріалами: forklog.com
Ключові теги: bitcoin, ЄС
 

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