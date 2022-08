Американські індекси 8 серпня закрилася з невеликими змінами через побоювання щодо політики ФРС

Уолл-стріт закрилася в понеділок переважно без змін після того, як дані про зайнятість минулого тижня зміцнили очікування того, що Федеральна резервна система боротиметься з інфляцією, а попередження про доходи від виробника чіпів Nvidia нагадало інвесторам про уповільнення економіки США.

Акції відкотилися від колишніх максимумів, оскільки приголомшливий звіт ринку праці минулого тижня спочатку розглядався як ознака того, що економіка може витримати агресивне підвищення відсоткових ставок ФРС, щоб приборкати інфляцію, що досягла максимуму за чотири десятиліття.

Інвестори тепер чекають на дані за споживчими цінами в середу, щоб оцінити, чи може ФРС трохи послабити свою боротьбу з інфляцією і забезпечити кращу основу для зростання економіки.

"Дані індексу споживчих цін допоможуть підтвердити, чи були зусилля ФРС щодо посилення політики успішними на початку стримування інфляції або необхідне подальше посилення ФРС", - сказав Роберт Шейн, головний інвестиційний директор Blanke Schein Wealth Management.

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 29,07 пункту, або 0,09%, до 32 832,54 пункту, тоді як S&P 500 втратив 5,13 пункту, або 0,12%, до 4 140,06 пункту, а Nasdaq Composite впав на 13,10 пунктів, або 0,1%, до 12 644,46 пунктів.

Обсяг на біржах США становив 11,01 млрд акцій.

Індекс S&P 500 відскочив на 14% від мінімумів середини червня. Але ознаки надмірного зростання інфляції можуть зміцнити аргументи ФРС на користь агресивного посилення грошово-кредитної політики.

Ентоні Саглимбене, головний ринковий стратег Ameriprise у Трої, штат Мічиган, сказав, що у якийсь момент ринок мав відступити, оскільки трейдери тестують недавній відскок.

«Можливо, до кінця року ми зможемо піднятися трохи вище, але це якщо все буде ідеально», - сказав він, додавши, що попереднє опитування споживчих настроїв університету Мічигану за серпень у п'ятницю також уважно відстежуватиметься.

«Це перетягування каната між цими наборами даних, які розповідають історію про те, «Гей, ми збираємося перетворитися на рецесію чи уникнути її?»

Ф'ючерси на ставки в США враховували ймовірність підвищення на 75 базисних пунктів на наступному засіданні ФРС у вересні з ймовірністю 67,5% порівняно з приблизно 41% до того, як дані ринку праці перевершили очікування ринку.

Сектор інформаційних технологій впав на 0,9%, оскільки виробник чіпів Nvidia Corp впав на 6,3% після того, як компанія заявила, що очікує зниження виручки у другому кварталі на 19% порівняно з попереднім кварталом до приблизно 6,7 млрд. доларів через слабкість ігор.

Індекс Philadelphia SE Semiconductor впав на 1,6%, тоді як акції вартісних компаній зросли на 0,1%, перевищивши падіння зростання на 0,4%.

Акції Tesla зросли на 0,8% після того, як американський виробник електромобілів підписав контракти на суму близько $5 млрд на купівлю матеріалів для акумуляторів у компаній із переробки нікелю в Індонезії, згідно зі звітом CNBC.

Акції американських автовиробників підскочили після того, як Сенат США в неділю ухвалив законопроект на 430 мільярдів доларів про боротьбу зі зміною клімату, який передбачає податкову пільгу у розмірі 4000 доларів на електромобілі, що були у використанні, і надає мільярди доларів на фінансування їх виробництва.

Папери Rivian Automotive Inc зросли на 6,78%, Ford Motor Co додала 3,14%, General Motors Co додала 4,16%, а Lordstown Motors Corp додала 3,17%.

Акції Signify Health Inc підскочили на 11% після повідомлення ЗМІ про те, що CVS Health Corp хоче купити компанію, що займається технологіями охорони здоров'я.

Акції Palantir Technologies Inc впали на 14,2% після того, як компанія-розробник програмного забезпечення для аналізу даних знизила прогноз річного виторгу, оскільки терміни деяких великих державних контрактів залишалися невизначеними.

Акції Tyson Foods Inc впали на 8,4% після того, як не виправдали очікувань квартального прибутку.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 2,28 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,67 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав вісім нових 52-тижневих максимумів та 29 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 104 нових максимуми та 27 нових мінімумів.