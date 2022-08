Азіатські акції 5 серпня продовжують відновлення напередодні виходу даних про зайнятість у США

Більшість азіатських акцій продемонстрували сильне зростання у п'ятницю, відновивши частину своїх втрат з початку тижня, оскільки увага була звернена на майбутні дані про зайнятість у США, щоб отримати більше інформації про найбільшу економіку світу.

Тайванські акції виросли найбільше серед своїх аналогів, піднявшись на 1,8% станом на 23:22 за східним часом. Індекс сильно постраждав через побоювання з приводу зростання політичної напруги у відносинах з Китаєм, і він повинен завершити тиждень з незначним зниженням.

Китайські акції трохи зросли у п'ятницю, при цьому акції блакитних фішок Shanghai Shenzhen CSI 300 додали 0,3%. Але поєднання напруженості навколо Тайваню та млявих виробничих даних призвело до того, що еталонний індекс втратив 1,4% за тиждень.

Азіатські фондові індекси у четвер продемонстрували сильне відновлення після тижневих мінімумів, оскільки сильні звіти про доходи у США посилили оптимізм щодо корпоративних перспектив. Інвестори в регіоні зараз готуються до виходу наступного тижня безлічі звітів про прибутки та збитки від китайських, японських та південнокорейських важкоатлетів.

Очікується, що дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі США, які будуть опубліковані пізніше цього ж дня, проллють більше світла на економіку. Очікується, що у липні цей показник знизиться порівняно з попереднім місяцем, що вказує на те, що ринок праці залишається під тиском. Це також, ймовірно, вплине на плани Федеральної резервної системи підвищення процентних ставок.

Гонконгські акції китайського гіганта електронної комерції Alibaba Group Holding Ltd впали на 2,2% до 92,95 гонконгських доларів, що вплинуло на ширший індекс Hang Seng після того, як компанія зафіксувала постійну виручку в червневому кварталі.

Але результати фірми виявилися трохи кращими, ніж очікувалося, що вказує на деяку стійкість китайської економіки - найбільшого ринку Alibaba.

Акції аналога Jd Com Inc упали на 0,6%, а акції технологічного гіганта Tencent Holdings Ltd упали на 1,7%. Tencent звітуватиме про доходи за півріччя 17 серпня.

Філіппінські акції впали на 0,2% після того, як інфляція у липні зросла більше, ніж очікувалося, до 6,4% у річному обчисленні. Ця цифра, ймовірно, спровокує подальше підвищення процентних ставок центральним банком, що негативно вплине на фондові ринки.

З іншого боку, тайські акції зросли на 0,1% після того, як інфляція в липні виявилася трохи нижчою за очікування.