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У червні профіцит поточного рахунку платіжного балансу становив $218 млн

12:59 04.08.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу становив 218 млн доларів (у червні 2021 року дефіцит становив 110 млн доларів).

Про це йдеться у матеріалах НБУ, передають Українські Новини.

Профіцит сформувався через збільшення вторинних доходів (за рахунок отримання грантів від міжнародних партнерів та гуманітарної допомоги) і формування профіциту первинних доходів через скорочення виплат за інвестиційними доходами.

Водночас значно розширилося від'ємне сальдо торгівлі товарами та послугами, у тому числі за рахунок значних витрат громадян України, які перебувають за кордоном.

За перше півріччя 2022 року профіцит поточного рахунку становив 3.7 млрд доларів (у першому півріччі 2021 року дефіцит становив 167 млн доларів).

Безурахування реінвестованих доходів профіцит становив 4.4 млрд доларів (за шість місяців 2021 року - 3.4 млрд доларів).

Експорт товарів зменшився на 39.8% (у травні - на 48.4%), їх імпорт скоротився на 8.6% (у травні - на 24.6%).

Порівняно з попереднім місяцем експорт товарів збільшився на 10.8%, а їх імпорт - на 28.0%.

Обсяги експорту товарів становили 2.9 млрд доларів.

Найбільше скоротився експорт чорних та кольорових металів - на 64.2% (порівняно з травнем 2022 року зріс на 24.5%).

Обсяги імпорту товарів становили 4.8 млрд доларів.

Енергетичний імпорт збільшився на 35.4% (до травня - в 1.6 раза).

Неенергетичний імпорт скоротився на 16.9% (до травня зріс на 20.7%).

Дефіцит зведеного платіжного балансу становив 2.1 млрд доларів (у червні 2021 року профіцит становив 753 млн доларів).

Планове погашення боргу перед МВФ становило 166 млн доларів.

Станом на 1 липня 2022 року обсяг міжнародних резервів становив 22.8 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту поточного періоду протягом 3.3 місяця.
За матеріалами: Українські Новини
 

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