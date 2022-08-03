Закон про платіжні послуги набув чинності: як він змінить грошові перекази

Закон України "Про платіжні послуги" набрав чинності з 1 серпня 2022 року. Він спрямований на модернізацію і подальший інноваційний розвиток українського платіжного ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу НБУ.

Ключові зміни, які приніс учасникам платіжного ринку новий закон:

* створюються умови для запровадження в Україні концепції відкритого банкінгу (Open banking). Надавачі платіжних послуг (зокрема банки) зобов'язані будуть відкрити свої API для інших надавачів платіжних послуг та надати можливість підключатися до інтерфейсів банківських сервісів, обмінюватися з ними даними щодо кожного учасника ринку, який надає платіжні послуги і має на це дозвіл регулятора;

* від небанківських фінансових установ не вимагається участь у платіжних системах для здійснення переказу. Тепер ці установи можуть самостійно працювати на платіжному ринку, що спрощує їхню діяльність;

* у небанківських надавачів платіжних послуг (платіжних установ, установ електронних грошей, операторів поштового зв'язку та деяких інших надавачів платіжних послуг) з'явилася можливість відкривати платіжні рахунки, випускати платіжні картки та електронні гроші (до цього такі можливості були доступні лише банкам) за умови отримання певної авторизації;

* законом визначено дев'ять категорій надавачів платіжних послуг, серед яких, зокрема: банки, платіжні установи, оператори поштового зв'язку, установи електронних грошей, філії іноземних платіжних установ, органи державної влади (за певних умов);

* упроваджено дев'ять платіжних послуг, із них сім - фінансових, дві - нефінансові (послуга з ініціювання платіжної операції та послуга з надання відомостей із рахунків). Нові учасники платіжного ринку можуть вибрати одну платіжну послугу і сконцентруватися на розробленні зручних сервісів саме для неї;

* норми нового закону та перехід української платіжної інфраструктури на міжнародний стандарт ISO20022, який є основою функціонування європейських платіжних систем, закладають фундамент для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Нагадаємо, в липні НБУ перевів електронні гаманці на новий стандарт. Тобто кожен номер платіжного рахунку користувача та електронного гаманця у стандарті IBAN складатиметься з 29 символів (літер і цифр), як і номер банківського рахунку.