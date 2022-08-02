Долар 1 серпня впав до 6-тижневого мінімуму щодо ієни через ставки на менш агресивну ФРС

Долар впав до нового шеститижневого мінімуму по відношенню до єни в понеділок, оскільки ринки продовжують робити ставки на те, що Федеральна резервна система менше посилює заходи щодо економіки США, схильної до ризику рецесії.

Долар впав до 132,07 єни вперше з 16 червня і востаннє був нижчим на 0,45% до 132,605.

Валютна пара надзвичайно чутлива до змін прибутковості довгострокових казначейських облігацій США: еталонна 10-річна прибутковість коливається близько 2,67% після падіння до найнижчого рівня з початку квітня на рівні 2,618% наприкінці минулого тижня.

Індекс долара, який вимірює валюту по відношенню до шести валют, включаючи єну, знизився на 0,18% до 105,80, повернувшись до п'ятничного мінімуму 105,53 рівня, небаченого з 5 липня.

"Схоже, що очікування за відсотковими ставками в США досягли піку (на даний момент) у червні", - пишуть стратеги Jefferies у дослідницькій записці.

"За всіма нашими оцінками долар здається переоціненим".

Дані наприкінці минулого тижня підкинули долар в обох напрямках, причому спочатку він зріс після того, як індекс цін на особисте споживання (PCE) показав найшвидшу інфляцію з 2005 року, але потім знизився після остаточного звіту університету Мічігану, за яким уважно стежить ФРС. політиків - показали зниження споживчих інфляційних очікувань.

У центрі економічної уваги цього тижня буде щомісячний звіт про зайнятість у США, який вийде у п'ятницю.

Трейдери нині оцінюють ймовірність того, що ФРС збереже свій поточний темп підвищення ставок у 75 базисних пунктів на наступному засіданні 21 вересня, приблизно 31%, з ймовірністю 69% для меншого підвищення на півпункту.

"Ринки, схоже, роблять ставку на те, що ФРС виконала левову частку свого завдання щодо інфляції і буде сприйнятливою до даних про уповільнення активності", - написав Тейлор Ньюджент, економіст з ринків у NAB у Сіднеї, в записці для клієнта.

Євро майже не змінився на рівні 1,02235 доларів, продовжуючи консолідацію близько середини свого діапазону за останні півтора тижні.

Фунт стерлінгів не змінився на рівні 1,2183 доларів після досягнення в п'ятницю максимуму з 28 червня на рівні 1,2245 доларів. Ринки закладають 67% шансів на підвищення ставки Банком Англії у четвер на півпункту порівняно з 33% ймовірністю підвищення на чверть пункту.

Резервний банк Австралії встановлює політику у вівторок і, як очікується, продемонструє підвищення ще на півпункту, при цьому трейдери бачать лише 16-відсоткову ймовірність меншої жорсткості на чверть пункту.

Австралійський долар впав на 0,1% до 0,6984 долара в понеділок, відступивши після досягнення шеститижневого максимуму 0,7032 долара на попередній сесії.

Дані головного торгового партнера Китаю показали, що у липні активність фабрик зростала повільнішими темпами.

"Якщо ринок продовжить чути, що він хоче від ФРС, австралієць може охоче провести більше часу вище 0,70 долара", - сказав Наджент з NAB.

«Але 0,65-0,70 долара, як і раніше, стримуватимуть більшу частину цінового руху найближчими місяцями».