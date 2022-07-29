Долар 29 липня торгується близько 6-тижневого мінімуму щодо єни на тлі очікувань ФРС про повільне підвищення

Долар вагається близько шеститижневого мінімуму щодо єни на тлі різкого зниження прибутковості казначейських облігацій після того, як інвестори інтерпретували скорочення економіки США як ще одну причину для Федеральної резервної системи послабити важіль тиску.

Згідно з попередньою оцінкою Міністерства торгівлі, опублікованою в четвер, валовий внутрішній продукт США у другому кварталі скоротився на 0,9% у річному обчисленні. Це було за падінням у першому кварталі на 1,6%.

Грошові ринки в даний час дають 76-відсоткову ймовірність того, що ФРС уповільнить темпи підвищення ставок до половини пункту на наступному засіданні у вересні, за 14-відсоткової ймовірності третього поспіль підвищення на 75 базисних пунктів.

Долар торгувався на рівні 134,39 єни, відскочивши на 0,13% після нічного падіння на 1,74%, максимального з березня 2020 року. У четвер він досяг мінімуму 134,2, найслабшого з 17 червня.

Прибутковість довгострокових казначейських облігацій трималася близько 2,67% у п'ятницю в Токіо після триденного зниження.

Індекс долара, який вимірює валюту по відношенню до шести провідних валют, зріс на 0,03% до 106,25 після падіння до більш ніж тритижневого мінімуму 106,05 у четвер, коли він знизився на 0,28%.

«Нижча прибутковість і позитивне ставлення до ризику - це випробуваний і перевірений рецепт м'якшого долара США», хоча ця слабкість була «задоволена» неймовірним зростанням єни, вважає Рей Аттрілл, голова відділу валютної стратегії в Національному банку Австралії у Сіднеї, - написав клієнт у замітці.

Він попередив, як і багато аналітиків цього тижня, що «висновок ринку про те, що ФРС втратив частину своєї яструбиної позиції є спірним».

Дані ВВП з'явилися наступного дня після того, як ФРС підвищила ставки на, як і очікувалося, 75 базисних пунктів і взяла на себе зобов'язання не здригнутися у своїй боротьбі з найінтенсивнішою інфляцією в США з 1980-х років, навіть якщо це означає « тривалий період» економічної слабкості та сповільнюється ринок праці.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив у середу, що він не думає, що Сполучені Штати перебувають у рецесії, ґрунтуючись на силі ринку праці.

Два послідовні квартали спаду широко розглядаються економістами як сигнал технічної рецесії. Однак у США Національне бюро економічних досліджень є арбітром рецесій, які воно визначає як «значне зниження економічної активності, що поширюється на всю економіку, що триває більше кількох місяців, що зазвичай проявляється у виробництві, зайнятості, реальних доходах». та інші показники».

Тим часом, євро не змінився на рівні 1,01945 долара після коливань у четвер, які зрештою закінчилися незначними змінами.

Європа стикається з власними ризиками рецесії на тлі енергетичної кризи, що триває. Міжнародний валютний фонд попередив, що якщо Росія, яка цього тижня скоротила постачання газу до Європи, повністю припинить постачання до кінця року, економічне зростання в регіоні наступного року може виявитися нульовим.

Фунт стерлінгів втратив 0,09% до 1,21725 долара, знизившись з максимуму четверга в 1,21915 долара, найсильнішого з 29 червня.

Австралійський долар впав на 0,09% до 0,69985 долара, відірвавшись від найвищого рівня з 17 червня 0,70135 долара, досягнутого в четвер.