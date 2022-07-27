Фінансові новини
- |
- 27.07.22
- |
- 13:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Євро слабшає 27 липня, оскільки очікуване рішення ФРС ставить загрозу, оцінюються газові ризики
08:24 27.07.2022 |
Євро зазнав втрати в середу після різкого падіння за два тижні, оскільки скорочення поставок російського газу призвело до різкого зростання цін на енергоносії, тоді як долар залишався на колишньому рівні напередодні очікуваного підвищення процентної ставки в США пізніше того ж дня.
Євро впав приблизно на 1% до $1,0108 за ніч, що стало найбільшим падінням з 11 липня, і залишався стабільним на початку торгів в Азії на рівні $1,0139. Зростання Європи залишається вразливим через ризики із постачанням російського газу, які стали більш серйозними від початку війни в Україні.
Потоки газогоном «Північний потік» із Росії до Німеччини впали у вівторок і продовжать падати в середу.
"Постачання енергії, ймовірно, залишиться ключовою проблемою для європейської економіки в найближчі місяці", - сказала Крістіна Кліфтон, валютний стратег Австралійського банку Співдружності. "Євро може торгуватися нижче паритету, і не тільки короткочасно (і) швидше раніше, ніж пізніше".
По іншим валютам рухи були обмежені напередодні оголошення політики Федеральної резервної системи, яке має бути опубліковане о 18:00 за Грінвічем. Єна залишалася стабільною на рівні 136,98 за долар. Австралійський і новозеландський долари трохи зросли на початку торгів, але залишилися нижчими за максимуми вівторка. Стерлінг вагався на рівні 1,2048 долара.
Аналітики вважають, що австралійський долар може зрости, якщо дані щодо інфляції, які мають бути опубліковані о 01:30 за Грінвічем, виявляться несподівано позитивними. Очікується, що загальна інфляція досягне максимуму за три десятиліття 6,2%. Востаннє австралійський долар зріс на 0,2% до 0,6950 долара, а ківі зріс на 0,2% до 0,6243 долара.
Ринки оцінили підвищення ФРС на 75 базисних пунктів пізніше в середу з 13% ймовірністю збільшення на 100 базисних пунктів.
Увага також буде зосереджена на прес-конференції о 18:30 за Грінвічем, щоб не пропустити жодного натяку на те, що рішучість політиків продовжувати підвищувати ставки слабшає у міру уповільнення зростання.
"Це більше схоже на вичікування, ніж на очікування великого сюрпризу", - сказав Галвін Чіа, стратег по ринках, що розвиваються в NatWest Markets.
Він гадає, що долар США, як і раніше, підтримуватиметься пошуками прихістку в довгостроковій перспективі на тлі похмурих глобальних перспектив.
Нічні дані показали, що довіра споживачів у США впала майже до мінімуму за 1-1/2 роки, а продаж нових будинків різко впав, тоді як акції Walmart впали після того, як рітейлер опублікував попередження про прибуток.
Минулого тижня європейські виробничі дані були слабкими.
"Ризики зниження зростання в єврозоні та ширші побоювання з приводу глобального зростання, як правило, вказують на зміцнення долара", - сказав Чіа.
Індекс долара США становив 107,08, що трохи нижче 20-річного максимуму середини липня 109,290. За ніч він додав 0,64%, зафіксувавши три сесії зниження поспіль.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Новий генпрокурор Андрій Костін. «Людина Єрмака» і екскандидат на голову САП
ТОП-НОВИНИ
|Спартц у новому листі Байдену висловлює занепокоєння зосередження влади в руках Єрмака
|«Нафтогаз» повідомив про дефолт за єврооблігаціями через відмову уряду погодити виплати
|Німеччина передала Україні три РСЗВ MARS-II
|Велика зрада в СБУ: Чим закінчиться розслідування провалів спецслужби за Баканова
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стати надійним партнером у питанні транспортних вантажоперевезень
У РУБРИЦІ
|Азіатські біржі 27 липня закрилися переважно зростанням
|Капіталізація ринку криптовалют впала нижче за $1 трлн
|НБУ оскаржив у касаційному порядку судові рішення стосовно скасування штрафу Акордбанку
|НБУ дозволив банкам продавати громадянам у готівковій формі 50% купленої за дату продажу безготівкової валюти
|Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 26.07.22
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 27.07.22
Бізнес
|Обладнання Huawei могло красти дані про ядерний арсенал США, у ФБР завели справу, - CNN
|Новий Nissan X-Trail презентували в Японії
|Samsung першою у світі почала постачання 3-нм чіпів - відвантажена перша партія
|Вчені винайшли, як змусити кремнієві сонячні панелі виробляти більше енергії
|Hyundai створив Ioniq 6 для конкуренції з Tesla
|Колишнього топ-менеджера Coinbase заарештували за підозрою в інсайдерській торгівлі
|Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала новый рейтинг — смартфонов, которые заряжаются быстрее всего