Євро слабшає 27 липня, оскільки очікуване рішення ФРС ставить загрозу, оцінюються газові ризики

Євро зазнав втрати в середу після різкого падіння за два тижні, оскільки скорочення поставок російського газу призвело до різкого зростання цін на енергоносії, тоді як долар залишався на колишньому рівні напередодні очікуваного підвищення процентної ставки в США пізніше того ж дня.

Євро впав приблизно на 1% до $1,0108 за ніч, що стало найбільшим падінням з 11 липня, і залишався стабільним на початку торгів в Азії на рівні $1,0139. Зростання Європи залишається вразливим через ризики із постачанням російського газу, які стали більш серйозними від початку війни в Україні.

Потоки газогоном «Північний потік» із Росії до Німеччини впали у вівторок і продовжать падати в середу.

"Постачання енергії, ймовірно, залишиться ключовою проблемою для європейської економіки в найближчі місяці", - сказала Крістіна Кліфтон, валютний стратег Австралійського банку Співдружності. "Євро може торгуватися нижче паритету, і не тільки короткочасно (і) швидше раніше, ніж пізніше".

По іншим валютам рухи були обмежені напередодні оголошення політики Федеральної резервної системи, яке має бути опубліковане о 18:00 за Грінвічем. Єна залишалася стабільною на рівні 136,98 за долар. Австралійський і новозеландський долари трохи зросли на початку торгів, але залишилися нижчими за максимуми вівторка. Стерлінг вагався на рівні 1,2048 долара.

Аналітики вважають, що австралійський долар може зрости, якщо дані щодо інфляції, які мають бути опубліковані о 01:30 за Грінвічем, виявляться несподівано позитивними. Очікується, що загальна інфляція досягне максимуму за три десятиліття 6,2%. Востаннє австралійський долар зріс на 0,2% до 0,6950 долара, а ківі зріс на 0,2% до 0,6243 долара.

Ринки оцінили підвищення ФРС на 75 базисних пунктів пізніше в середу з 13% ймовірністю збільшення на 100 базисних пунктів.

Увага також буде зосереджена на прес-конференції о 18:30 за Грінвічем, щоб не пропустити жодного натяку на те, що рішучість політиків продовжувати підвищувати ставки слабшає у міру уповільнення зростання.

"Це більше схоже на вичікування, ніж на очікування великого сюрпризу", - сказав Галвін Чіа, стратег по ринках, що розвиваються в NatWest Markets.

Він гадає, що долар США, як і раніше, підтримуватиметься пошуками прихістку в довгостроковій перспективі на тлі похмурих глобальних перспектив.

Нічні дані показали, що довіра споживачів у США впала майже до мінімуму за 1-1/2 роки, а продаж нових будинків різко впав, тоді як акції Walmart впали після того, як рітейлер опублікував попередження про прибуток.

Минулого тижня європейські виробничі дані були слабкими.

"Ризики зниження зростання в єврозоні та ширші побоювання з приводу глобального зростання, як правило, вказують на зміцнення долара", - сказав Чіа.

Індекс долара США становив 107,08, що трохи нижче 20-річного максимуму середини липня 109,290. За ніч він додав 0,64%, зафіксувавши три сесії зниження поспіль.