«Короткі» та «довгі» євробонди України на тижні з пропозицією про відстрочку подешевшали, тоді як «середні» подорожчали

Котирування українських єврооблігацій за минулий тиждень, головною подією якої стала офіційна пропозиція України 20 липня про відтермінування виплат за єврооблігаціями та продовження терміну їхнього обігу на два роки, підтримане офіційними кредиторами, змінилися різноспрямовано.

За інформацією Bloomberg, подешевшали "найкоротші" та "найдовші" папери, тоді як у середині кривої прибутковості - з 2024-до 2028 рік - було зафіксовано подорожчання облігацій.

Найбільше впали в ціні євробонди із погашенням 1 вересня цього року - з 47,0% до 33,1% від номіналу, тоді як з погашенням через рік - з 25,6% до 24,1%, що збільшило їхню прибутковість відповідно до 1922% та 204% річних.

На "довгому" кінці кривого паперу з погашенням у 2032-2033 роках подешевшали з 19,5-19,6% до 19,1%, що підвищило ставки за ними до 41,1-42,1% річних.

Водночас єврооблігації-2024 подорожчали з 20,2% до 21,4-21,8% від номіналу, а з погашенням у 2025-2028 роках. - З 19,9-20,1% до 20,5-20,7% від номіналу.

У результаті тепер папери з погашенням у вересні 2024 року котируються з прибутковістю близько 111%, 2025 - 80%, 2026-2028 - 65,1-56,4% річних.

Облігації в євро з погашенням у 2026 році за минулий тиждень подорожчали з 19,5% до 19,9%, тоді як з погашенням у 2030 році подешевшали з 19% до 18,9%, а нова їхня прибутковість становила відповідно 72,6% та 38,5% річних.

ВВП-варанти, щодо яких уряд 20 липня також запропонував відстрочку та зміну низки умов, але за винагороду за тиждень зросли в ціні з 23,5% до 25,5% від умовної вартості.

Як повідомлялося, Україна 20 липня запропонувала власникам єврооблігацій з 1 серпня відстрочити всі виплати за ними та строки погашення на два роки, зберігши поточні ставки прибутковості. Після закінчення цього терміну відсотки можуть бути виплачені одразу або капіталізовані.

Уряд також запропонував добровільно відкласти на 14 місяців виплати за ВВП-варантами, що припадають на 2023 рік, обмежити можливу суму виплат у 2025 році 0,5% ВВП за 2023 рік і продовжити термін обігу цих інструментів на рік. Також Україна просить дати їй право повністю або частково викупити ВВП-варанти в 2024-2027 роках за повною умовною вартістю та пропонує винагороду за згоду на всі ці нові умови у 5% від умовної вартості.

Крім того, міжнародні партнери України у рамках G7 та Паризького клубу кредиторів заявили про готовність призупинити виплату боргу України до кінця 2023 року з можливістю продовження відтермінування ще на один рік. Вони також наполегливо закликали приватних кредиторів прийняти пропозицію України щодо прострочення виплат стосовно її єврооблігацій та зміни умов щодо ВВП-варантів.

За даними Мінфіну на його сайті, загалом на ринку перебувають в обігу 13 випусків єврооблігацій України загальною номінальною вартістю $17,26 млрд та EUR2,25 млрд.

У термін до липня 2024 року підлягають погашенню три випуски єврооблігацій України на загальну суму $3 млрд 17,59 млн: 1 вересня 2022 року - на $912,35 млн, 1 вересня 2023-го - на $1 млрд 355,23 млн та 1 лютого 2024 року року - на $750 млн.

Грубо виплати відсотків за ними та ще 10 випусків єврооблігацій за 24 місяці становитимуть за поточними ставками близько $3 млрд.

ВВП-варанти були випущені в рамках реструктуризації держборгу України у 2015 році замість єврооблігацій на умовну суму близько $3 млрд 239,32 млн. Україні у 2023 році належить виплатити за ними 0,06% ВВП 2021 року, або близько $120 млн, а з урахуванням викупу Мінфіном близько ВВП-варантів на $604,3 млн - близько $98 млн.

