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Банкіри позитивно оцінюють підвищення НБУ офіційного курсу на 25%
22:49 22.07.2022 |
Підняття Національним банку України (НБУ) офіційного фіксованого курсу долара на 25% з 21 липня є логічним та своєчасним кроком, вважають банкіри, опитані агентством "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.
"Підвищення курсу на 25% є цілком логічним кроком з боку НБУ. Такий рівень девальвації гривні фактично відповідає поточному рівню інфляції, що становить зараз 21%, і співвідношенню долара США до євро, який зміцнився приблизно на 5%", - зазначив голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий
За його словами, насамперед це рішення забезпечило для ринку більш прозорий курс, хоч і адміністративними заходами, і зменшило негативні очікування рівня девальвації.
"Для економіки загалом - таке рішення корисне, адже додає прозорості щодо реальної ситуації в економіці. Також "занижений" курс призводив до завищення передоплати на імпорт та відстрочення отримання валютної виручки під час експорту", - пояснив банкір.
Мудрий зазначив, що саме прозорість курсу сприятиме перегляду ставок за депозитами, якого досі не відбувалося навіть за підвищення облікової ставки НБУ.
Його думку поділяє директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько.
"Національний банк обрав компромісний варіант між переходом до повноцінного ринкового курсоутворення та збереженням фіксованого курсу, встановленого 24 лютого. Мабуть, у ситуації, що склалася, це найбільш адекватна відповідь на весь масив викликів перед економікою у стані війни", - зазначила експертка.
Вона додала, що з погляду ринкової економіки альтернативи режиму плаваючого курсу немає, оскільки ринок самостійно має визначати вартість національної валюти, інакше неминуче накопичуються численні дисбаланси.
Водночас, варто враховувати, що курсова невизначеність ускладнює ситуацію для бізнесу, який, крім іншого, змушений функціонувати в режимі тотальної невизначеності через війну, зазначила Золотько.
"Важливо, що Нацбанк, ухвалюючи рішення про підвищення фіксованого курсу, орієнтувався на реальні ринкові показники готівкового сегменту. Так, цей показник навряд чи претендує на абсолютну релевантність, але він і був ключовим орієнтиром для всього ринку. Тобто позначка, на яку було девальвовано офіційний курс щонайменше не повинен викликати зайвих дискусій, які були б неминучими, якби регулятор обрав якусь іншу довільну величину», - додала вона.
За її словами, підвищена турбулентність, яка нині спостерігається на готівковому ринку, є цілком нормальною через зміни в курсовій політиці регулятора, і найближчими днями суттєві коливання курсу в готівковому сегменті неминучі, але вже наступного тижня ситуація має заспокоїтися.
"Більшість учасників ринку очікували від НБУ рішення щодо певного підвищення офіційного курсу. Власне ці очікування призводили до відкладення продажу валюти клієнтами банків, і вже в перші дні після рішення спостерігалося збільшення пропозиції валюти на ринку", - зазначив аналітик стратегічного розвитку банку Південний Костянтин Хведчук.
Він додав, що НБУ також ухвалив креативне рішення щодо можливості купівлі фізособами безготівкової валюти при зберіганні її на терміновому депозиті. "Це, ймовірно, послабить ажіотажний попит на готівкову валюту. У цьому контексті хотілося б ще побачити рішення Мінфіну щодо можливості купівлі валютних ОВДП за гривню", - сказав банкір.
За його словами, таймінг такого рішення обрано досить вдало: на тлі позитивних новин з приводу ймовірного репрофайлінгу зовнішнього боргу та перспектив розблокування експорту українського зерна морем.
Хведчук зазначив, що посилення умов проведення операцій із платіжними картками може знизити використання міжнародних резервів для підтримки курсу, проте, з іншого боку, стримуватиме наближення готівкового курсу до офіційного.
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